Alkoholfreies Bier boomt: Was hinter dem Trend steckt

Stau bis Bordesholm

Neumünster: Schwerer Unfall auf der A7 – zwei Personen schwer verletzt

Auf der A7 in Höhe Neumünster-Nord hat sich am Freitagmorgen, 11. August, ein Mercedes überschlagen. Zwei Personen wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus nach Neumünster gebracht. Zwei Fahrstreifen in Richtung Süden sind gesperrt. Der Rückstau beträgt zehn Kilometer.