Allensbach-Studie: Hälfte der Befragten rechnet mit wirtschaftlichem Absturz von Deutschland

50 Prozent der Deutschen glauben, dass Deutschland in zehn bis 15 Jahren nicht mehr zu den weltweit führenden Wirtschaftsnationen gehören wird. Das ist das Ergebnis einer Allensbach-Studie im Auftrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Dieser Wert ist innerhalb des letzten Jahres rasant gestiegen: 2022 waren nur 30 Prozent dieser Meinung.

Am Donnerstag stellte der geschäftsführende Vorstand der Unions-Fraktion die Ergebnisse der Studie vor. Demnach seien nur 31 Prozent der Befragten von einer führenden Rolle Deutschlands überzeugt. 2022 waren es noch 48 gewesen. 58 Prozent der Führungskräfte in der Wirtschaft gaben an, Deutschland habe seinen Zenit überschritten und 68 Prozent der Bevölkerung sehen eine nachhaltige Schwächung der Industrie – ähnlich viele halten dies für ein Problem. 76 Prozent der Führungskräfte halten zudem die Sorge vor einer Deindustrialisierung durch die hohen Energiekosten für berechtigt.

Nur fünf Prozent trauen den Grünen zu, den Wirtschaftsstandort zu stärken

Die Bundesregierung will die Konjunktur mir einem Maßnahmenpaket wieder ankrubeln. Obwohl Bundeskanzler Olaf Scholz davor warnt, das Land in eine Krise zu reden und es im Gegenteil „vor einer Phase großen Wirtschaftswachstums“ sieht, glauben nur 41 Prozent der Befragten, dass Deutschland ein sehr guter Wirtschaftsstandort sei – vor einem Jahr waren es noch 71 Prozent.

Nachholbedarf sehen die Befragten dabei vor allem beim Bürokratieabbau, den 83 Prozent besonders wichtig finden, gefolgt von einer Modernisierung der Verwaltung sowie von der Digitalisierung und Investitionen in Schulen und Hochschulen.

Die Schuld geben die meisten Befragten der Ampel-Koalition: 76 Prozent zweifeln laut Allensbach an der Ampel. 55 Prozent finden, dass sie den Wirtschaftsstandort schwäche, nur zehn Prozent finden, sie stärke den Wirtschaftsstandort. Davon profitiert die Union: 27 Prozent trauen ihr zu, den Standort zu stärken. Bei den Grünen sind es nur fünf Prozent, bei SPD und FDP jeweils sieben.

