Rund 35 Prozent mehr: Amazon erhöht Mindestbestellwert für kostenfreien Versand

Wer bei Amazon kein Prime-Kunde ist, muss unterhalb eines Mindestbestellwerts Versandkosten bezahlen. Der Handelsgigant hebt die Gratisschwelle jetzt kräftig an. Auch andere Onlinehändler haben beim Versand an der Preisschraube gedreht. Bedingungsloser kostenloser Versand entwickelt sich immer mehr zum Auslaufmodell.

Berlin. Nun also doch: Der Internethändler Amazon hebt nach langem Hin und Her den Mindestbestellwert für kostenfreien Versand an. Ab sofort müssen Amazon-Kunden Waren im Wert von mindestens 39 Euro bestellen, wenn sie sich die Portokosten sparen wollen. Bisher lag die Grenze bei 29 Euro. Liegt der Wert einer Bestellung darunter, fallen Versandkosten zwischen 2,99 und 9,99 Euro an, abhängig von den bestellten Produkten und der Art des Versands.

Amazon-Prime-Mitglieder sind von der neuen Regelung nicht betroffen und werden weiterhin kostenlos mit Produkten aus dem Prime-Angebot beliefert. Unabhängig von der Mitgliedschaft sind auch Bücher, Hörbücher und Kalender unter der 39-Euro-Grenze weiterhin versandkostenfrei. Das Prime-Abo kostet nach der letzten Preiserhöhung im September 2022 weiterhin 89,90 Euro im Jahr oder 8,99 Euro im Monat. Zuvor waren es 7,99 Euro oder 69 Euro bei jährlicher Zahlweise.

Grund sei der allgemeine Anstieg von Lieferkosten

„Wir haben die Entscheidung, die Grenze für den kostenlosen Versand anzuheben, nicht leichtfertig getroffen“, sagte ein Amazon-Sprecher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Tatsächlich ist dies die erste Anpassung seit 2017 in Deutschland. Wie jedes Unternehmen überprüfen wir jedoch regelmäßig unsere Preisstruktur und passen diese gegebenenfalls an.“ Grund sei der allgemeine Anstieg von Lieferkosten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss habe.

Schon im Januar waren die 39 Euro kurzzeitig auf der Kundenservice-Seite von Amazon aufgetaucht. Nachdem mehrere Medien darüber berichtet hatten, wurde die Zahl wieder in 29 Euro geändert. Die abweichenden Angaben seien falsch, behauptete der Konzern damals noch. Jetzt kommt die Erhöhung doch. Zu dem kommunikativen Fauxpas wollte sich das Unternehmen auf RND-Anfrage nicht weiter äußern.

Immer weniger Händler bieten kostenlosen Versand an

Auch andere Onlinehändler haben beim Versand an der Preisschraube gedreht. Europas größter Modeversandhändler Zalando hat im Juli vergangenen Jahres einen Mindestbestellwert für versandkostenfreie Lieferung eingeführt. Wer dort heute Ware unter einem Wert von 29,90 Euro kauft, muss dafür 4,90 Euro Versandgebühren zahlen. Zuvor war die Lieferung kostenlos – und zwar unabhängig von der Bestellmenge.

Das gleiche gilt seit Kurzem auch für die Otto-Tochter ‚About You‘, wie ein Blick in den deutschen Onlineshop zeigt. „Wir pilotieren den Mindestbestellwert für den kostenlosen Versand seit Kurzem in einzelnen Märkten und planen ihn noch in diesem Kalenderjahr in allen Märkten auszurollen“, so eine Sprecherin des Unternehmens.

Deutschlands zweitgrößter Onlineshop Otto erhebt auf jede Bestellung Versandkosten in Höhe von 2,95 Euro. Auf seiner Website schreibt das Unternehmen, man halte es für fairer, die Versandkosten transparent zu machen und diese entsprechend auszuweisen. Schließlich versende kein Händler seine Waren wirklich kostenlos.

Bedingungsloser kostenloser Versand entwickelt sich offenbar immer mehr zum Auslaufmodell. „Der Kunde soll dafür sensibilisiert werden, möglichst nicht kleinteilig zu bestellen und Kaufvorhaben bestmöglich zu bündeln“, sagte ein Sprecher des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel (BEVH) dem RND schon im vergangenen Jahr zu dieser Entwicklung. „Das reduziert Versandverkehre.“

„Das ganze Geschäftsmodell von Amazon ist ein Klimakiller. Und dieser Vorstoß bloß Greenwashing.“ Viola Wohlgemuth, Expertin für Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschutz bei Greenpeace

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace ist dennoch skeptisch. „Die Entwicklung, dass ich Dinge einzeln bestelle und noch am selben Tag geliefert bekomme, hat Amazon mit seiner Werbung der letzten Jahre maßgeblich vorangetrieben“, sagt Viola Wohlgemuth, Expertin für Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschutz bei Greenpeace.

Man spreche dabei auch von einer ‚Amazonisierung‘ des Alltags, die für mehr Verpackungsmüll und Lieferverkehr generell sorgt. „Das ist nichts, was sich die Menschen ausgedacht haben. Das ist ein Service, den Amazon eingeführt hat. Und jetzt ist es natürlich schwer, wieder zurückzurudern“, so Wohlgemuth.

Greenpeace fordert Mehrwegverpackungen im Onlinehandel

Dass Amazon jetzt seinen Mindestbestellwert für kostenfreien Versand anhebt, hält die Umweltorganisation für Augenwischerei. „Das ganze Geschäftsmodell von Amazon ist ein Klimakiller. Und dieser Vorstoß bloß Greenwashing“, urteilt Wohlgemuth. Obwohl Händler in Deutschland seit 2020 per Gesetz eine sogenannte „Obhutspflicht“ für ihre Produkte haben, vernichte Amazon nach wie vor systematisch Neuwaren und Retouren. „Verletzt Amazon die Obhutspflicht weiterhin, muss das strafrechtliche Konsequenzen haben.“

Um die Massen an Verpackungsmüll zu reduzieren, fordert Greenpeace zudem Mehrwegverpackungen für den Onlinehandel. Wohlgemuth: „Mit einem Anteil am deutschen Onlineumsatz von 56 Prozent könnte Amazon da viel bewegen.“