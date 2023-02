Amazon schließt Logistikzentrum Brieselang nahe Berlin

Die Tage des Amazon-Logistikstandorts in Brieselang sind gezählt. Dies teilte das Unternehmen am 28. Februar mit.

Der US-Konzern Amazon will das Logistikzentrum in Brieselang nahe Berlin schließen, betroffen sind etwa 400 Arbeitsplätze. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen die Eröffnung zweier neuer Logistikzentren in Deutschland an.