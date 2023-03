Bidens Pläne gegen „Junk Fees“: die USA, das Land der versteckten Kosten

Kleiner Parteitag in Neumünster Kleiner Parteitag in Neumünster

Kommunalwahl in SH 2023: CDU setzt in den Gemeinden voll auf Sicherheit

Kurz vor der heißen Phase des Kommunalwahlkampfs trifft sich der Landesausschuss der CDU Schleswig-Holstein zum kleinen Parteitag. So unterschiedlich die Themen in den Gemeinden auch sein mögen: In Neumünster will man sich am 8. März auf kommunalpolitische Leitlinien verständigen.