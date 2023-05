Ziele der Ampel klar verfehlt: Nur 295.300 neue Wohnungen im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 295.300 Wohnungen gebaut worden. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Dienstag vorlegte. Trotz der schwierigen Lage für die Baubranche gibt es somit ein minimales Plus: 2022 entstanden demnach 0,6 Prozent mehr Wohnungen als noch im Vorjahr.

Das ist allerdings immer noch weit entfernt von dem Ziel der Bundesregierung, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu schaffen. Außerdem reichen die Zahlen nicht an die Werte von 2020 heran, als 306.400 Wohnungen fertiggestellt wurden. Laut den Statistikern in Wiesbaden sind in den Zahlen sowohl die Baufertigstellungen für neue Gebäude als auch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten.

Ampel will 400.000 Wohnungen jährlich schaffen

Dass das Ziel der Ampel-Koalition, jährlich 400.000 Wohnungen zu schaffen, verfehlt würde, war schon länger abzusehen. Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen im vergangenen Jahr waren bisherige Schätzungen dabei sogar eher von weniger Wohnungen ausgegangen. 2022 musste die Baubranche nicht nur gestiegene Baukosten und Zinsen, sondern auch Lieferengpässe und Materialknappheit stemmen.

Die nun vorgelegten Zahlen seien allerdings kein Grund zum Jubeln, sagt der Direktor des Wirtschaftsforschungsinstitut IMK, Sebastian Dullien. Die Zahl der Baufertigstellungen liege damit immer noch unter der des Jahres 2020 – und deutlich unter dem im Koalitionsvertrag definierten Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr. „Die Zielverfehlung ist umso tragischer, als dass die Zahl der fertig gestellten Wohnungen in den kommenden Jahren abnehmen dürfte – vor allem aufgrund der zuletzt massiv gestiegenen Zinsen“, so der Ökonom. Wolle die Bundesregierung die Wohnungsnot in deutschen Ballungsgebieten ernsthaft angehen, müsste sie jetzt „massiv mehr Mittel“ insbesondere für den öffentlichen Wohnungsbau bereitstellen.

CDU/CSU-Fraktionsvize Lange: „Lichtjahre“ von Neubauzielen entfernt

Aus der Opposition hagelt es Kritik an der Bundesregierung. „Die Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen: Die Baupolitik der Ampel liegt in Schutt und Asche“, sagte Unionsfraktionsvize Ulrich Lange dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die 0,6 Prozent neugebauten Wohnungen im vergangenen Jahr seien „ein Witz“ und das Ziel der Regierung, in dieser Wahlperiode 1,6 Millionen neue Wohnungen zu bauen, „Lichtjahre entfernt“, so der CSU-Politiker.

„Besonders bemerkenswert daran ist, dass ausgerechnet die Koalition, die immer so gerne auf soziale Aspekte pocht, bei der Lösung einer der drängendsten sozialen Fragen so kläglich scheitert.“ Er sei gespannt, wie Ministerin Geywitz sich dieses Mal rausrede. „Anstatt weiterhin auf der Ersatzbank zu sitzen, sollte sie endlich aktiv ins Spiel einsteigen und Lösungen anbieten. Das erwarten die Menschen in unserem Land, die bezahlbaren Wohnraum suchen.“

Linken-Politikerin Lay fordert mehr Geld für Sozialen Wohnungsbau

„Die Ampel scheitert grandios an ihren eigenen Neubauzielen“, sagt Caren Lay, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion. „Es wird nicht nur deutlich zu wenig gebaut, sondern leider auch das Falsche“, so Lay. Notwendig wäre, ab jetzt in den Innenstädten statt teurer Eigentumswohnungen „klimagerechte, soziale und bezahlbare Wohnungen“ zu bauen.

„Mehr bezahlbarer Neubau lässt sich aktuell nur durch erheblich stärkere Förderung des öffentlichen Wohnungsbaus erreichen“, ist die Linken-Politikerin überzeug. Gemeinsam mit dem Verbändebündnis Soziales Wohnen fordere die Linke deshalb mindestens 15 Milliarden Euro jährlich alleine für den Sozialen Wohnungsbau. „Erklärtes Ziel der Bundesregierung muss jetzt der massive Neubau von Sozialwohnungen sowie die Einführung einer Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit sein“, forderte Lay. „Außerdem braucht es eine Bodenpreisbremse, um die teure Spekulation mit Baugrundstücken und damit die Baupreise einzudämmen.“

Die Ampel-Koalition ist mit dem Versprechen angetreten, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Von den 400.000 neuen Wohnungen jährlich sollen 100.000 Sozialwohnungen sein. Dafür hat Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) die Mittel für den Sozialwohnungsbau auf 14, 5 Milliarden Euro 2026 rund 14,5 Milliarden erhöht. Außerdem gibt es Förderprogramme für den Neuwohnungsbau in Höhe von 1,1 Milliarden Euro jährlich.