An der Börse herrscht Ruhe - zum Glück für Thyssenkrupp

Er kommt auch langsam in die Jahre. Am 1.Juli 1988 kam der Deutsche Aktienindex in die Börsenwelt. Die 35 Jahre brachten einige Gründe zum Feiern (Anstieg von 1000 auf über 16.000 Punkte), ein paar Beulen (Wirecard) und anscheinend die gebotene Gelassenheit der mittleren Jahre.

Seit Wochen pendelt der Index auf dem Rekordniveau um 16.000 Punkte. Obwohl viele Experten ziemlich fest mit einem Rückschlag rechnen, beendeten die Märkte das Quartal mit einer kleinen Feier: Um mehr als ein Prozent kletterte der Dax am Freitag, und auch in den USA stiegen die Kurse.

Der V-Dax zeugt von viel Gelassenheit

Der V-Dax, der die am Markt erwarteten Kursschwankungen anzeigt, steht so niedrig wie selten in seiner Geschichte. Es ist im Moment auch kein akuter Anlass abzusehen, der den Markt aufscheuchen könnte. Allerdings weiß man nach 35 Jahren auch: Solche Gelassenheit endet irgendwann und meist abrupt.

Bevor es so weit sein könnte, nutzt Thyssenkrupp die Ruhephase und bringt nach mehreren Verzögerungen Nucera an die Börse. Das Unternehmen baut unter anderem Anlagen für die Wasserelektrolyse, also die industrielle Produktion von Wasserstoff – das Thema der Stunde, vorsichtig gesagt.

Mit Nucera illustrierte Martina Merz gern ihre Strategie einer „Group of Companies“ für Thyssenkrupp. Weil es aber wenige solcher Beispiele gab, ist sie nicht mehr Konzernchefin, und den Börsengang organisiert Nachfolger Miguel Ángel López Borrego.

Thyssenkrupp bleibt bei Nucera am Ruder

Dabei wird – durchaus im Sinne aller Nucera-Interessenten – wenig Geld in die Konzernkasse fließen. Die meisten der verfügbaren 30,3 Millionen Nucera-Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, die einnahmen sollen der Expanmsion dienen. Thyssenkrupp hält bisher 66 Prozent der Anteile und will die Mehrheit behalten. 34 Prozent gehören dem italienischen Elektrochemiekonzern Industrie De Nora, und das soll auch so bleiben.

Noch läuft die Zeichnungsfrist

Der Rest der Welt kann in einer Preisspanne von 19 bis 21,50 Euro dabei sein, muss sich aber beeilen: Die Zeichnungsfrist läuft noch bis zum 5.Juli, erster Handelstag dürfte dann Freitag, 7.Juli sein. Bis dahin sollte die Ruhe an der Börse hoffentlich halten.

