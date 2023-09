Früher war mehr Apfel: Warum der Hype ums Apple-Event nachlässt

Apple macht noch immer ein großes Geheimnis drum. Bis zu viermal im Jahr wird die Presse eingeladen, um neue Produkte vorzustellen. Auf einem tollen Event natürlich, um sich selbst, die iPhones, iPads, AirPods, Apple Watches und andere technische Spielereien zu feiern. Früher machten auch alle brav mit. Tagelang wurden Gerüchte geteilt: Was wird es Neues geben? Was wird das neue Gerät können? Welche technischen Feinheiten, welche ausgefallenen Designs haben sich die Entwickelnden ausgedacht?

Auch am Dienstag, 12. September, ist es wieder so weit. Um 19 Uhr deutscher Zeit wird sich Apple-Chef Tim Cook an die Weltöffentlichkeit wenden. Aufwendig produzierte Videos werden die neuen Features vorstellen. Millionen von Menschen weltweit werden vor ihren Bildschirmen sitzen und die Show begutachten, die neuen Produkte als Erstes sehen. Im vergangenen Jahr sollen 30 Millionen das Liveevent verfolgt haben.

Apple-Events als Marketingtraum

Vor allem in den Anfangsjahren des Smartphone-Zeitalters hatte Apple mit seinen Events einen Werbetraum erreicht – überall auf der Welt wurde über Produkte gesprochen, die noch nicht einmal auf dem Markt waren, wurden kreative Ideen und Überlegungen freigesetzt, wurden Erwartungen geschaffen. „Apple-Events sind ein PR- und Marketingtraum“, schrieb Marketingexpertin Klara Malnar 2021 bei „Determ“, „sie sorgen für Aufregung, Neugier und Spekulationen, lange bevor das Datum des Events bekannt gegeben wird.“

Von Beginn an verfolgten die Apple-Events eine Strategie, ganz im Sinne des verstorbenen Apple-Gründers Steve Jobs. Der sagte einst, dass Geschichtenerzähler die mächtigsten Menschen der Welt seien. „Der Geschichtenerzähler legt die Vision, die Werte und die Agenda einer ganzen Generation fest, die noch kommen wird.“ Und so verschrieb sich Apple auf seinen Events dem Storytelling als wichtigstem Erfolgsfaktor.

Apple und das Spiel mit Sehnsüchten, Neugierde, Spannung

Schon Monate vor dem Event startet die Apple-Werbemaschinerie. Das Event bekommt einen verträumten Namen, in diesem Jahr etwa „Wonderlust“, angelehnt an das bekannte Wort „Wanderlust“, die Sehnsucht nach Reisen. Apple gibt ein paar Happen preis, streut ein paar wenige Infos, um die Debatte anzuregen, um Spannung zu erzeugen, Träume anzuregen. Apple-Fans sprangen sofort auf, steigerten mit eigenen Erwartungen die Vorfreude und steckten andere damit an. Nicht-Apple-Fans schüttelten da bisweilen nur den Kopf: die Apple-Jünger mal wieder, hörig, einem Tech-Unternehmen, das Daten sammelt und Handys zum Luxusgut macht.

Die Events selbst sind akribisch geplant: die Videos, die Worte, die Darstellung. Alles muss ins Markenimage passen, alles muss gleichzeitig Vertrautheit und Innovation ausstrahlen, eben wie die Apple-Produkte es auch sollen. Die Menschen vor Ort sollen das Event als einzigartiges Erlebnis wahrnehmen, aber noch viel wichtiger ist es, die Millionen vor den Bildschirmen zu erreichen. Immerhin ist das traditionelle September-Event für Apple der Auftakt fürs Weihnachtsgeschäft.

Der Hype um Apple-Events wurde von Jahr zu Jahr größer

Konsumentinnen und Konsumenten spielen dabei eine wichtige Rolle. In jenen Videos, in denen die neuen Produkte vorgestellt werden, geht es immer auch um Nutzerinnen und Nutzer. Die Filme zeigen, wie die modernisierten Produkte und Features das Leben erleichtern oder bereichern können. Das festigt Glaubwürdigkeit, Authentizität und Kundennähe.

Und mit jedem Event, das glückte, mit jedem Event, über das die Menschen sprachen, wurde der Hype um künftige Veranstaltungen größer. „Die zunehmende Popularität der Veranstaltung hat dem Unternehmen geholfen, ein breiteres Publikum zu gewinnen und eine Begeisterung für seine aktuellen und zukünftigen Produkte zu wecken“, schreibt das Wirtschaftsmagazin „Mirror Review“.

Apples neues iPhone – und warum die nicht mehr so spannend sind

Über die Jahre hat das wunderbar funktioniert, auch, weil auf den Apple-Events nicht nur die neuesten Entwicklungen eines Unternehmens, sondern der neueste Stand einer gesamten Branche vorgestellt wurden. Wenngleich die Events noch immer Millionen vor die Bildschirme locken, so hat der große Hype nachgelassen. Das betrifft die Marke Apple, das betrifft Smartphones, das betrifft die Spannung und Vorfreude auf Produktinnovationen. Und es hat Gründe.

Zum einen wäre da der Overload an Apple-Veranstaltungen. Bis zu viermal im Jahr finden sie statt, teilweise unter verschiedenen Namen. Der Spannungseffekt weicht dem Gewohnheitseffekt.

Die Zeit der Riesenschritte bei der Handyentwicklung ist vorbei

Vor allem aber wäre da, dass die Technologie inzwischen so weit entwickelt ist, dass nur noch kleine Schritte möglich sind. In diesem Jahr wird die große Neuerung wohl sein, dass statt der markentypischen Lightning-Anschlüsse USB-C-Anschlüsse an den Geräten zu finden sein werden. Das hat allerdings nichts mit Apple-Gedanken zu tun, es handelt sich um die Umsetzung einer EU-Verordnung, wonach bis Ende 2024 alle Smartphones, Tablets und Co. mit dem gleichen Ladeanschluss versehen sein müssen.

Die Zeiten, in denen Apple auf seinen Events Dinge zeigte, die das Leben von Grund auf erleichtern sollten, in denen immer wieder neue technologische Geniestreiche zu finden waren, sind vorbei. Und so begann schon vor einigen Jahren, das Interesse am Mega-Event zu schwinden. 2021 witzelten Nutzerinnen und Nutzer auf Twitter gar darüber, dass eine neue Kameraanordnung als das neue große Ding beim iPhone 13 inszeniert wurde, schufen Memes und Comics, die den Fortschritt, der als keiner wahrgenommen wird, veralbern.

1500 Euro für eine minimal bessere Kamerafunktion?

Aktuelle Geräte sind schlicht schon derart optimiert, dass Laien kaum noch einen Unterschied erkennen. Denn oft ging es zuletzt um etwas verbesserte Kameras, um minimal veränderte Designs, noch schnellere Chips. Für Nutzerinnen und Nutzer hat das kaum mehr Auswirkungen. Sie merken kaum mehr, ob ein Handy nun noch ein bisschen schneller ist, ob die Kamera noch ein bisschen besser zoomt.

Das neue iPhone unbedingt haben zu wollen, um jeden Preis, das war früher mit einer deutlich besseren Geräteleistung zu rechtfertigen. Für den nun oft minimalen Unterschied aber sofort bis zu 1500 Euro zu zahlen, dazu sind viele nicht mehr bereit. Schon vor der Inflation nicht. Aber nun schätzungsweise noch weniger.

Smartphonemarkt ist in Deutschland rückläufig – Apple blickt bang nach China

Ohnehin ist der Smartphonemarkt übersättigt. In Deutschland wurden 2022 21,6 Millionen Smartphones verkauft, 600.000 weniger als noch im Jahr zuvor. In diesem Jahr wird mit einem weiteren Rückgang um 200.000 Geräte gerechnet. Auch das schlägt bei Apple durch: Weltweit ging der iPhone-Absatz im zweiten Quartal 2023 um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die gute Botschaft für den Konzern: Der Umsatz ging deutlich weniger zurück, nur um rund 2,4 Prozent. So verkauft Apple zwar weniger Geräte, diese wenigen allerdings zu einem höheren Preis. Zudem setzt der US-Konzern auf andere Faktoren, investiert etwa im Bereich künstliche Intelligenz.

Nicht nur der Handyabsatzmarkt an sich ist schwieriger geworden für Apple. Es gibt noch weitere Herausforderungen – und das Apple-Event soll deshalb auch Hoffnung spenden. Gerade machte die Nachricht die Runde, dass China keine iPhones mehr als Diensthandys an staatliche Angestellte herausgeben werde, berichtete „The Wall Street Journal“. Binnen zwei Tagen fiel die Aktie um 200 Milliarden US-Dollar. Dabei ist der chinesische Markt der wichtigste für Apple, schreibt das „Handelsblatt“. Geschätzt wurden im vergangenen Jahr 50 der 225 Millionen iPhones in China verkauft. Und so soll der heutige Abend nicht nur die Marke stärken und die Kundschaft bei Laune halten – es soll auch Hoffnung geben und das eigentliche Kerngeschäft wieder in den Fokus rücken.