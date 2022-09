Arbeitgeberpräsident Dulger: Schuldenbremse notfalls aussetzen

Arbeitgeberpräsident Dulger: „Die 3000 Euro Einmalzahlung sind kein Selbstläufer“

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger erklärt im RND-Interview, warum die steigenden Energiepreise für viele Unternehmen existenzbedrohend sind, was die Politik in der Krisenbekämpfung falsch macht und wie die Arbeitgeber ihren Beschäftigten durch die Inflation helfen wollen. Außerdem erklärt er, warum die Schuldenbremse in der Krise aus Sicht der Wirtschaft nicht unantastbar ist und weshalb er das Bürgergeld für eine Brücke in das Transfersystem hält.