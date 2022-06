Neuerungen in der zweiten Jahreshälfte

Bürgertests, Grundsteuer, Rente: Die wichtigsten Änderungen für Deutschland im Juli

Zu Beginn des neuen Monats treten noch einige Gesetzesänderungen und Reformen in Kraft. Millionen Immobilienbesitzer müssen eine wichtige Frist beachten - und für die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland gibt es gute Nachrichten. Auch bei der EEG-Umlage und den Corona-Bürgertests gibt es Neuerungen. Ein Überblick, was der Juli mit sich bringt.