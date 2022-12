Nach Stechuhr-Urteil: Juristin warnt vor Angriffen auf Arbeitszeitgesetz

Pipeline-Leck am Nord-Ostsee-Kanal Pipeline-Leck am Nord-Ostsee-Kanal

Umweltminister: „Der schwerste Ölunfall seit mehr als 20 Jahren an der deutschen Küste“

Das Pipeline-Leck am Nord-Ostsee-Kanal in Brunsbüttel hat bei Weitem mehr Öl freigesetzt als bislang angenommen. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) sprach am Freitag von „schwersten Ölunfall seit über 20 Jahren an der deutschen Küste“. Die Reinigungsarbeiten sind offenbar auf einem guten Weg.