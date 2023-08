Krebserregend: Gewerkschaft warnt vor Asbestgefahr in 9,4 Millionen Häusern

Berlin. Weil in den kommenden Jahren Millionen alte Häuser saniert werden dürften, warnt die Gewerkschaft IG Bau vor einer „Asbestwelle“. Die krebserregende Mineralfaser könne in 9,4 Millionen Wohnhäusern schlummern, teilte die Gewerkschaft mit. „Wir stehen am Anfang von zwei Sanierungsjahrzehnten“, sagte IG-Bau-Bundesvorstand Carsten Burckhardt am Donnerstag in Berlin. Die energetische Gebäudesanierung werde enorm an Fahrt aufnehmen. Hinzu komme, dass neuer Wohnraum geschaffen werde – dafür werde umgebaut, angebaut, renoviert und aufgestockt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und genau da lauert nach Gewerkschaftsangaben die Gefahr. Denn Asbest, auch das betonte Burckhardt, wird erst zum Problem, wenn saniert oder umgebaut wird. „Wir möchten keine Panik verbreiten“, sagte er. In den belasteten Häusern können man weiterhin gut leben, es gebe keine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit. Weil der Asbest allerdings in vielen Baustoffen steckt, kann er freigesetzt werden.

Schächte oder Rohre: Wo die Gefahren lauern

Fallen lauern im Putz oder in Aufzugsschächten, in Rohren oder auf Dächern. Der einstige Wunderbaustoff wurde ab den 1950er-Jahren verbaut, erst 1993 kam es zum Verbot. Nach Angaben des Pestel-Instituts sind in der Zeit rund 4,35 Millionen Tonnen Asbest importiert worden. In älteren Gebäuden bestehe also die Gefahr, dass Asbest verbaut worden sei, sagte Institutsleiter Matthias Günther. Da es Fahrstühle vorwiegend in größeren Gebäuden gebe, hätten diese das aktuell höchste Risiko einer Asbestbelastung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Folgen es haben kann, wenn man der Faser ausgesetzt ist, musste Wolfgang Leihner-Weygandt erfahren. Der gelernte Maurer zersägte nach eigenen Angaben in seinen frühen Berufsjahren Asbestzement und hantierte später mit Spachtelmasse, in der die Faser verarbeitet war. „Wir wurden weder darüber informiert, dass wir mit asbesthaltigen Produkten arbeiten, noch dass Schutzmaßnahmen nötig sind“, kritisierte er. 1994 habe er auf einmal starke Schmerzen in der Schulter verspürt, die Diagnose folgte ein Jahr später: Lungenkrebs. „Ich hatte das Glück, dass ich zu den 20 Prozent gehöre, die überleben können“, sagte er. „Das ist mein Geschenk.“

Hauptstadt-Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Nun will der ehemalige Bauarbeiter andere warnen – und appellierte daran, dringend auf alle Schutzmaßnahmen zu achten. Zudem sei eine Umkehr der Beweispflicht nötig: Es sollten die Arbeitgeber und nicht die Arbeitnehmer sein, die im Zweifelsfall beweisen müssten, dass die Beschäftigten der gefährlichen Mineralfaser ausgesetzt waren.

Das Tückische: Einmal aufgewirbelt, kann sie sich bis zu 24 Stunden im Raum halten, erklärte Thomas Solbach, Arbeitsmediziner der Berufsgenossenschaft BG Bau. „Wir haben es mit nicht sichtbaren Fasern zu tun.“ Neben verschiedenen Krebsarten könne der Kontakt zu Asbest auch zu einer speziellen Lungenfibrose führen, der Asbestose. „Bei den Berufskrankheiten ist Asbest die häufigste Todesursache“, sagte Burckhardt und berief sich dabei auf Zahlen der BG Bau. Demnach sind in den vergangenen zehn Jahren 3376 Versicherte infolge einer asbestbedingten Berufserkrankung gestorben.

Auch Heimwerkerinnen und Heimwerker sind der Gefahr ausgesetzt, wenn sie auf eigene Faust renovieren. Wer etwa den Bodenbelag herausreiße, müsse aufpassen, sagte Burkhardt. Er verwies darauf, dass es Prüflabore gibt, an die man sich wenden könne. Auch das örtliche Bauamt oder das Gesundheitsamt könnten Ansprechpartner sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

IG Bau fordert Abwrackprämie und Asbestgipfel

Entscheidend sei nun, eine „Asbestwelle“ sowohl bei Bauarbeitern als auch bei Heimwerkern zu vermeiden, fordert die Gewerkschaft – und legte am Donnerstag eine „Asbest-Charta“ vor. Darin pocht sie unter anderem auf einen Asbest-Gebäudepass sowie ein Asbest-Kataster nach französischem Vorbild. In Frankreich muss demnach beim Verkauf eines Hauses, das vor 1997 gebaut wurde, ein Untersuchungsbericht vorliegen, ob das Haus Asbest enthält.

Ein Schild mit der Aufschrift „Achtung Asbestfasern“ hängt an einem Bauzaun. Die Faser kann für die Gesundheit gefährlich sein. © Quelle: Stefan Sauer/dpa

Die IG Bau fordert zudem eine „Sanierungs- und Abwrackprämie“ für Asbesthäuser. Dafür böte sich ein eigenes Förderprogramm der staatlichen KfW-Bank an. Neben einer Informationsoffensive in unterschiedlichen Sprachen und mehr staatlichen Arbeitsschutzkontrollen pocht die Gewerkschaft auf einen nationalen Asbestgipfel von Bund, Ländern und Kommunen.

Zentralverband Deutsches Baugewerbe: nur geschulte Mitarbeiter im Einsatz

Das Bundesbauministerium nehme die Gefahren, die von Asbest in älteren Gebäuden ausgehen können, sehr ernst, sagte eine Sprecherin dem RND. „Dass die IG Bau warnt und wieder auf die Gefahren aufmerksam macht, ist nur richtig.“ Sie verwies auf die Novelle der Gefahrstoffverordnung, die nach der Sommerpause im Kabinett verabschiedet werden soll. Dazu zählen unter anderem eine Informationspflicht des Auftraggebers über Asbest in der Bausubstanz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe verweist auf die bereits erforderlichen strengen Schutzmaßnahmen. „In erster Linie müssen die Arbeitgeber mit Unterstützung des Bauherrn ermitteln, ob früher verbaute Asbestmaterialien auf der Baustelle zu erwarten sind“, sagte Geschäftsführerin Christine Buddenbohm. Es dürften nur extra geschulte Mitarbeiter die Arbeiten durchführen, die beispielsweise durch Masken und Anzüge geschützt seien. „Im umfangreichen Asbestsanierungsfall kommen nur spezielle Asbestsanierungsfirmen zum Einsatz“, so Buddenbohm. Hinzu kämen Schleusenanlagen. „All diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass es nicht zu einer Gesundheitsgefährdung kommen kann.“ Würden alle Maßnahmen korrekt angewendet, betrage das Risiko nahezu null.