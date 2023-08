Entwicklungsprojekt Ellinikon: Athen bekommt ein grünes Herz

Athen. Bevor es in die Höhe geht, muss man erst einmal tief buddeln: Auf dem Gelände des früheren Athener Flughafens Ellinikon werden jetzt über 300 Stahlbetonpfeiler 55 Meter tief in den Boden getrieben. Sie stützen ein 3,5 Meter dickes Betonfundament. Das ist die Basis für Griechenlands ersten Wolkenkratzer, den Riviera Tower. 207 Meter soll er in den Himmel wachsen. Noch bevor das erste der 53 Stockwerke steht, sind die 169 Eigentumswohnungen bereits verkauft – zu Quadratmeterpreisen von bis zu 32.000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Wohnturm an der attischen Riviera soll das Wahrzeichen eines der größten und ehrgeizigsten urbanen Entwicklungsprojekte in Europa sein. Mit einem Kostenaufwand von rund acht Milliarden Euro baut hier der Immobilienentwickler Lamda Development eine neue Stadt mit 10.000 Wohneinheiten, Hotels, Büros und Einkaufszentren, Schulen und Sportanlagen, einer Klinik und einem Hafen für 300 Jachten. „The Ellinikon“ will Maßstäbe setzen für eine nachhaltige, klimafreundliche Stadterneuerung.

„Wir erschaffen in Ellinikon eine neue Stadt, die Griechenland an die Spitze des ‚Smart Living‘, der Nachhaltigkeit und der Innovation stellt“, sagt Odysseas Athanasiou, der CEO von Lamda Development. Ellinikon spiegele „ein neues Paradigma des Lebens, Arbeitens und Genießens am Meer“ und sei damit „ein Projekt mit weltweiter Ausstrahlung“, so Athanasiou. Von Ellinikon soll ein Signal ausgehen: Griechenland lässt die Schuldenkrise der 2010er Jahre hinter sich. Das Projekt unterstreicht das wirtschaftliche Comeback des Landes als Investitionsstandort. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sagt: „Ellinikon symbolisiert das neue Griechenland, wie wir uns es vorstellen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Projekt kam erst durch europäische Auflagen in Gang

Einen Bauplatz wie das ehemalige Athener Flughafenareal gibt es kein zweites Mal am Mittelmeer: 620 Hektar direkt an der Küste des saronischen Golfs, ein Gelände von der dreifachen Ausdehnung des Fürstentums Monaco. Die Akropolis ist nur zehn Kilometer entfernt, in 20 Minuten ist man mit der U-Bahn im Athener Stadtzentrum. Nach dem Ende des Flugverkehrs in Ellinikon 2001 lag das Gelände lange brach. Die politischen Parteien konnten sich nicht auf ein Nutzungskonzept einigen. Der Geisterflughafen wurde zum Symbol des politischen Stillstands und wirtschaftlichen Niedergangs Griechenlands. Erst die Schuldenkrise brachte 2010 die Wende: Die Privatisierung des Flughafengeländes gehörte zu den Auflagen, die Griechenland im Gegenzug zu den gewährten Hilfskrediten umsetzen musste.

In einem Simulator können Besucherinnen und Besucher die Küste entlangfahren. © Quelle: Ellinikon

2014 bekam Lamda Development nach einer Ausschreibung den Zuschlag für die Entwicklung. Hinter dem Unternehmen steht die in Genf ansässige griechische Reeder- und Bankiersfamilie Latsis. 915 Millionen Euro ließ sich Lamda die auf 99 Jahre befristete Pacht des Geländes kosten. Der Masterplan für die Umgestaltung des ehemaligen Flughafenareals stammt vom Londoner Architekturbüro Foster + Partners, das auch den Riviera Tower entworfen hat. Mehr als zwei Drittel der gesamten Fläche von Ellinikon bilden Grünanlagen und Freizeiteinrichtungen. Das grüne Herz der neuen Stadt wird der geplante Küstenpark sein. Mit zwei Quadratkilometern Ausdehnung ist er größer als der Londoner Hyde Park. 45 Kilometer Rad- und Wanderwege führen durch diesen Smart Park mit nahtloser Konnektivität, intelligenten Energiesystemen und nachhaltigen Bewässerungskonzepten. Ellinikon soll kein Refugium der Reichen sein: Der Park steht ebenso allen Besuchern offen wie der einen Kilometer lange Strand. Durch Aufspülungen soll er dem prognostizierten Anstieg des Meeresspiegels standhalten.

Nutzung des Mikroklimas soll Heizkosten senken

Der Nähe zur Küste verdankt Ellinikon ein eigenes Mikroklima. Das ganze Jahr über weht eine Meeresbrise. Die Planer analysierten historische Wetterdaten und detaillierte GPS-Geländeparameter. Ziel ist es, den Effekt der natürlichen Meeresbrise zu maximieren und so den Heizungs- und Kühlungsbedarf während des ganzen Jahres zu reduzieren. Ellinikon soll den Übergang zu einem Netto-Null-Kohlenstoff-Fußabdruck und die Anpassung an den Klimawandel demonstrieren. Dazu gehört die Zertifizierung aller Gebäude nach den LEED-Kriterien für nachhaltiges Bauen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Auch der Riviera Tower soll ein Beispiel für klimagerechte Architektur sein. Das Gebäude wurde mit LEED v4 Gold vorzertifiziert, dem höchsten Niveau. Der Energieverbrauch soll um 35 Prozent unter dem konventioneller Wohntürme liegen. Regenwasser wird auf den Terrassen der Wohnungen aufgefangen und für die Bewässerung der begrünten Fassade verwendet.

Beton der Landebahn wird wiederverwendet

Auch beim Rückbau des alten Flughafens stand Nachhaltigkeit im Vordergrund. In den vergangenen Monaten haben Bagger mit riesigen Meißeln den meterdicken Beton der Landebahnen und des Vorfelds aufgebrochen und das frühere Flughafenterminal abgetragen. Das Material wird vor Ort recycelt und als Straßenbelag sowie als Böschungsmaterial verarbeitet. Rund eine Million Kubikmeter Abbruchmaterial können so wiederverwendet werden.

Ellinikon ist als 15-Minuten-Stadt konzipiert: Alle Wege des Alltags – zur Schule, zum Einkaufen, zum Restaurant, zum nächsten Bahnhof, zum Sportplatz, zum Arzt – sollen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit nachhaltigen Verkehrsmitteln in weniger als einer Viertelstunde zurückzulegen sein. Zur Mikromobilität setzen die Planer auf intelligentes Fahrrad-, E-Bike- und E-Scooter-Sharing. Wer sich eine Pizza bestellt, bekommt sie vom Roboter geliefert. Damit sollen Bewohner und Besucher Anreize erhalten, auf den individuellen Autoverkehr zu verzichten. Auf dem Gelände wird eine Abfallbehandlungsanlage für die Bewirtschaftung wiederverwendbarer Materialien errichtet, um die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Apps sollen Bewohnern und Besuchern die Orientierung erleichtern.

Casino und Shoppingmalls sollen Touristen anziehen

In Ellinikon wird nach dem Endausbau etwa 75.000 Jobs geben. Der neue Stadtteil soll jährlich etwa eine Million Touristen anziehen und rund 1,5 Prozent zum griechischen Bruttoinlandsprodukt beisteuern. Zu den Anziehungspunkten wird neben zwei geplanten Einkaufszentren, der Vouliagmenis Mall und der Riviera Mall, vor allem der geplante Kasinokomplex am südlichen Rand des Areals gehören. Zum größten Integrated Casino Resort (ICR) Europas gehören ein Hotelturm mit 1000 Zimmern der Fünf-Sterne-Kategorie sowie ein 15.000 Quadratmeter großer Kasinosaal mit 200 Spieltischen und 2000 Automaten, ein Kongresszentrum, ein Showtheater, eine Sporthalle für 10.500 Zuschauer und eine Einkaufsmeile – ein Schuss Las Vegas für Athen. Die Konzession ging im vergangenen Jahr an den griechischen Baukonzern GEK Terna und den Kasino-Betreiber Hard Rock International.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Casinoresort soll wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg des Entwicklungsprojekts Ellinikon beitragen. Auch für den Staat: Von den Umsätzen des Glücksspielkomplexes könnten pro Jahr etwa 200 Millionen Euro als Steuern, Konzessionsgebühren und Sozialversicherungsabgaben in die Kassen des Fiskus fließen. Über die 30-jährige Laufzeit der Casinokonzession wären das Einnahmen von rund 6 Milliarden Euro.