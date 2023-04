﻿Die Gründerzeit rund um Grohnde

In Deutschland gehen die letzten Kernkraftwerke vom Netz. Für die Standorte bedeutet das einen Einschnitt. Im niedersächsischen Emmerthal lässt sich beobachten, wie die eigene Energiewende gelingen kann.

In der Ohrbergsiedlung in Emmerthal wird auf Solarenergie gesetzt, im Hintergrund das Institut für Solarenergieforschung.

Es ist nicht so, dass Rudolf Welzhofer etwas gegen die Kernkraft hat. Ganz im Gegenteil, er ist ein Befürworter. Die Horrorgeschichten von Tschernobyl und Fukushima –- für ihn weit weg. Angst, dass etwas passiert, hat er nicht. Damals nicht, heute nicht. Aber die Gesetze, sagt der 73-Jährige, die ließen sich ja nun einmal nicht ändern. Und nun müsse man eben das Beste aus dem Atomausstieg machen.

Und das heißt: Rudolf Welzhofer plant jetzt ein Solarkraftwerk.

Rudolf Welzhofer steht sinnbildlich für Emmerthal – und die Energiewende. Als die Debatten über den Bau des Atomkraftwerks Grohnde begannen, in den 70er-Jahren, war er Vorsitzender der lokalen Jungen Union, organisierte Infoveranstaltungen. Er wurde im Schatten der beiden Türme erwachsen, kannte jederzeit Menschen, die im Kraftwerk arbeiteten, stand als Kommunalpolitiker mit den Betreibern im Austausch.

Atomausstieg: Am 31. Dezember 2021 endete in Emmerthal eine Ära

Das AKW Grohnde gehörte zum Alltag, zu seinem Alltag, zu dem der rund 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner, seit es am 5. September 1984, rund anderthalb Jahre vor dem Reaktorunglück im ukrainischen Tschernobyl, ans Netz ging. Bis zu 1000 Menschen arbeiteten hier in der besten Zeit, der Betreiber Preussenelektra sorgte für hohe Gewerbesteuereinnahmen in Emmerthal.

Doch dann entschied sich Deutschland für den Atomausstieg. Nach jahrzehntelangen Debatten über Gefahren und Nutzen der Kernkraft wurde ein Kraftwerk nach dem anderen abgestellt. Am 31. Dezember 2021, kurz vor Mitternacht und dem neuen Jahr, speiste das AKW Grohnde zum letzten Mal Energie ins Netz. Seither werden die Brennelemente gekühlt, das Gebäude für den Rückbau vorbereitet. Am 15. April 2023 werden auch die letzten drei Atomkraftwerke stillgelegt.

Rudolf Welzhofer ist pro Kernkraft – und plant nun trotzdem einen Solarpark in Emmerthal. © Quelle: Bert Strebe

Einige in Emmerthal verstehen den Atomausstieg nicht

Rund um das Kraftwerk Grohnde sieht es nicht nach Stilllegung und Rückbau aus. Es sind einige Menschen zu sehen. Sie tragen Alltagskleidung, gelbe Warnwesten, Helme. „Gerade ist viel Neugierde da, weil auf dem Gelände viel passiert“, sagt der Emmerthaler Bürgermeister Dominik Petters.

Grohnde ist auch ein Zwischenlager für atomaren Müll, es wird noch Jahrzehnte dauern, bis anstelle des Kernkraftwerkes grüne Wiese zu sehen sein wird. Bis dahin – derzeit ist 2045 angepeilt – werden auch noch Menschen im AKW arbeiten. Aktuell sind es, teilt Preussenelektra auf Anfrage des RedaktionsNetzwerkes Deutschland (RND) mit, rund 250 Menschen, die im AKW Grohnde arbeiten. Hauptsächlich jene, die schon während der Energieerzeugung dort gearbeitet haben. Mit der Zeit werden aber weniger eigene Mitarbeitende gebraucht, dafür kommen externe Fachfirmen ins Spiel, sodass die Zahl der im Kernkraftwerk Grohnde arbeitenden Menschen in den nächsten Jahren in etwa konstant bleiben wird.

Also haben wir uns gesagt: Machen wir das Beste draus und besinnen uns auf unsere Stärke. Dominik Petters, Bürgermeister in Emmerthal

Auch wenn die Brennstäbe noch auf Jahre Wärme abgeben, speist das AKW Grohnde keine Energie mehr ins Netz. Manch einer im Ort findet das schade. „Die Anlage hatte ein hohes technisches Level“, sagt einer, der auch heute noch dort arbeitet, „dass man so gute Anlagen außer Betrieb nimmt, aber Kohlekraftwerke weiterhin am Netz hängen, ist für mich nicht nachvollziehbar“.

Emmerthal: eine Gemeinde mit Tatendrang statt Schwarzmalerei

Generell, sagt Bürgermeister Petters, sei man in Emmerthal wohl positiver der Kernkraft gegenüber eingestellt als deutschlandweit. „Jeder kennt jemanden, der dort beschäftigt ist – das ist eine andere Vertrauensbasis“, sagt der SPD-Mann. Doch Skepsis hat auch der ein oder andere. Ein Hausbesitzer erzählt, dass er stutzig wurde, als er in den Versicherungsunterlagen gesehen habe, dass sein Haus gegen so ungefähr alle vorstellbaren Katastrophen versichert sein würde – nicht aber gegen einen atomaren Unfall.

Pragmatismus. So nennt man den Umgang in Emmerthal mit dieser Situation wohl. Es ist mehr Tatendrang als Schwarzmalerei zu spüren, in der Gemeinde, die aus 17 kleinen Orten besteht. Der Atomausstieg sei ein Einschnitt, vor allem bei der Gewerbesteuer, aber ein planbarer, sagt Bürgermeister Petters.

Auch für Betriebe, die vom AKW-Betrieb lebten, etwa Hotels und Restaurants, wurde es in den vergangenen Jahren schwieriger, Handwerksbetriebe mussten umstellen – von Arbeiten im AKW zu Arbeiten in anderen Energiesektoren. Mit der Entscheidung müsse man leben, sagt Petters, „also haben wir uns gesagt: Machen wir das Beste draus und besinnen uns auf unsere Stärke.“

Und das wäre die Energiegewinnung. Statt Kernkraft wird nun auf Wind- und Solarkraft gesetzt.

Energiewende: Emmerthal profitiert von der Infrastruktur des Atomkraftwerkes

Durch das Atomkraftwerk hat Emmerthal einen Standortvorteil, wenn es um Energieverteilung geht. Hier gibt es Speicher, Netze und Know-how. Die Gemeinde, PreussenElektra, die Energieversorger und die Bürgerinnen und Bürger stehen im Dialog – etwa darüber, welche Infrastruktur trotz Rückbau erhalten bleibt, weil sie anderweitig verwendet werden kann. Der Standortfaktor hat sich herumgesprochen: Alle bisher entwickelten Gewerbeflächen werden bereits genutzt, Firmen, vor allem aus dem Energiesektor, ziehen zu. „Wir können profitieren, wir müssen nur beherzt die Chance ergreifen“, sagt Petters. Strukturwandel – ja, aber nicht ad hoc, sondern im sanften Übergang seit Jahren.

Ganz ohne Gegenwind passiert das nicht – wie auch damals in den 70ern gegen das AKW demonstriert wurde. Als der Trianel Windpark 2015 geplant wurde, formierte sich eine Bürgerinitiative, die sich „Keine Windkraft im Emmertal“ nennt. Einzelne Mitglieder sind auch heute noch aktiv, fünf Jahre nach Inbetriebnahme der acht Räder, fochten etwa ein Gutachten an, das keine erhöhten Geräuschemissionen durch die Windräder bescheinigt. Regelmäßig veröffentlichen sie Gedanken und Studien zu den Themen Natur- und Umweltschutz, etwa zu Vögeln, die durch den Betrieb von Windrädern sterben.

Atomkraftgegner feiern in der Silvesternacht 2021 auf 2022 das Abschalten des Atomkraftwerks Grohnde. © Quelle: picture alliance/dpa

40 Bürgerinnen und Bürger planen einen Solarpark in Emmerthal

Für den Solarpark Emmern gibt es diesen Widerstand nicht. An einer stillgelegten Kiesgrube auf fast zehn Hektar Fläche soll der Park entstehen, zwischen zwei Orten der Gemeinde, sodass keiner aus dem Fenster schauend von Solarpanels geblendet wird. Mehr als 40 Bürgerinnen und Bürger formierten sich in einer Genossenschaft, die einer der vier Gesellschafter des Projekts ist. Ebenfalls dabei: die Gemeinde Emmerthal, lokale Unternehmen und drei Energieversorger der Region.

Solarenergie könnte zur Kompetenz Emmerthals werden – wenn es sie nicht schon ist. Seit einigen Jahren hat das Institut für Solarenergieforschung GmBH (ISFH), das zur Universität Hannover gehört, seinen Sitz im Weserbergland, informiert Bürgerinnen und Bürger, aber auch an Schulen, zu alternativen Energieformen. „Wir sehen, dass die Akzeptanz für alternative Energieformen steigt, wenn Bürger beteiligt sind“, sagt Stefan Bordihn von der Abteilung Solare Systeme – Strategische Planung.

Aus den Kühltürmen des Kernkraftwerk Grohnde strömt mittlerweile kein Dampf mehr. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Emmerthal setzt auf Mix aus Windkraft und Solarenergie

Links die Vergangenheit, in der Mitte die Gegenwart, rechts die Zukunft. Der Blick aus dem Konferenzzimmer von Bordihn ist eine Zeitreise und veranschaulicht gleichsam die Energiewende. Schaut er durch die Glasfassade, sieht er auf der anderen Seite der Weser die beiden Türme des Atomkraftwerkes Grohnde, aus denen kein Rauch mehr kommt. Rechts daneben ragen die acht Windräder des Trianel Windparks, seit Ende 2018 in Betrieb, in die Höhe. Bordihn zeigt auf einen Hügel: „Dort wird der neue Solarpark geplant.“

Emmerthal ist ein Beispiel, wie man den Wechsel schaffen kann. Stefan Bordihn, Institut für Solarenergieforschung

Ebenfalls im Sichtfeld ist die Ohrberg-Siedlung, in deren Nachbarschaft sich das ISFH befindet. Die Neubauten haben Solarpanels auf dem Dach. Das ISFH hat zusätzliche Messgeräte einbauen lassen, um zu ermitteln, wie autark die Häuser sein können: Rund 85 Prozent der Energie kommen aus lokalen Quellen – und da einige mögliche Dachflächen nicht genutzt sind, gibt es noch Potenzial. Zu einem Großteil also könnten sich Emmerthaler Privathaushalte selbst versorgen – die restliche Energie kommt von überregionalen Quellen wie dem Windpark in der Nordsee.

Solarforscher: Die Zeit der Energie-Hotspots ist vorbei

„Emmerthal ist ein Beispiel, wie man den Wechsel schaffen kann“, sagt Bordihn. Wenngleich auch er klarstellt: So viel Energie wie durch das AKW Grohnde wird Emmerthal mit seinem Windpark, dem geplanten Solarpark und der energetischen Nutzung von Häusern und Landwirtschaftsflächen, auch bei 900 Sonnenstunden im Jahr, nicht produzieren. Die Zeit der Energie-Hotspots, glaubt Bordihn, ist vorbei. Vielmehr gehe es darum, dezentral Strukturen zu schaffen – abgestimmt auf die Situation vor Ort. „Nur weil wir das Netz haben, wird hier nicht alles mit Solaranlagen voll gemacht.“

Verschiedene Bedürfnisse müsse man einbeziehen. So gibt es in der Nachbarschaft einen Hubschrauberübungsplatz der Bundeswehr – würden Solaranlagen gebaut, die die Piloten blenden, würde es schnell zu Diskussionen kommen. Zudem gibt es in Emmerthal sehr gute Böden, die für die Landwirtschaft gebraucht werden. „Man muss die Ressourcen effizient nutzen“, sagt Bordihn. Dazu gehöre auch, verschiedene Technologien zu kombinieren: „Das richtige Zusammenspiel ist wichtig.“

Vergangenheit und Gegenwart: Das AKW Grohnde ist abgeschaltet, der Windpark Trianel ging 2018 ans Netz. © Quelle: picture alliance/dpa

Unternehmen interessieren sich für Energieeffizienz

Das ISFH kooperierte von Beginn an mit Unternehmen, zu 70 Prozent finanziert sich das Institut über öffentlich geförderte Projekte, bei denen es mindestens einen Partner aus der Industrie geben muss. Zu Beginn waren es vor allem Firmen im Energiesektor, die bei der Ideenfindung, Entwicklung und Planung Unterstützung einforderten und deren Produkte durch das ISFH hinsichtlich der Lebensdauer getestet wurden. Da ging es etwa darum, Solarpanels zu kreieren, die sich den Farben der Hausdächer anpassten, um weniger auffällig zu sein. Heute, sagt Bordihn, seien es viele mittelständische Unternehmen, die ihren eigenen Betrieb energieschonender gestalten wollten, die nach Hilfe fragten.

Trotz aller Herausforderungen: Das Interesse steigt, auch, weil die Bürgerinnen und Bürger immer deutlicher die Folgen des Klimawandels erleben. Doch es geht auch ums Geld. Bordihns Arbeit besteht auch darin, weiterzudenken, nicht nur in Sachen Technologie, auch in Sachen Finanzierung. Es gibt Modelle, bei denen sich Firmen und Privatpersonen Solarelemente leasen oder teilen können, um die Nutzung durch günstigere Preise attraktiver zu machen. „Es gibt da noch ein hohes Kostensparpotenzial.“

Solarpark Emmern: Finanzierung ist noch nicht geklärt

Um das Geld geht es auch im Solarpark von Rudolf Welzhofer – und das würde letztendlich auch für den Erfolg sorgen. Was nützt das Interesse von Bürgerschaft, Gemeinde, lokalen Unternehmen, den Energieversorgern, wenn keiner den Solarpark finanziert? Rund sieben Millionen Euro muss die Gesellschaft aufbringen – dann könnte 2025 die Freiflächen-Photovoltaikanlage gemeinsam mit einem Stromspeicher in Betrieb gehen.

Aber auch hier zeigt sich, die Energiewende, sie braucht Zeit. Fünf bis sechs Jahre wird es von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme dauern. Ohne Kontakte und Erfahrungen in der Kommunalpolitik, sagt Welzhofer, hätte vielleicht der Frust gesiegt – und die Idee eines Solarparks würde wie auch das AKW Grohnde zur Vergangenheit von Emmerthal gehören.