Atomkraft – ja, bitte? Diese drei Meiler sind noch am Netz

Durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise mehren sich die Rufe nach einem Weiterbetrieb der Atomkraftwerke in Deutschland. Aktuell sind noch drei Meiler am Netz. Wo sie stehen und was sie leisten: Das RND gibt den Überblick.