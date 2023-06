Audi-Chef Markus Duesmann muss gehen - Nachfolger steht schon fest

Newsletter „Post aus dem Newsroom“

Ein Gesundheitsreport, der Sorgen macht, eine Kieler Karriere und ein dreister Dieb

In Schleswig-Holstein nehmen so viele Studenten Antidepressiva wie in keinem anderen Bundesland. Eine Kieler Genossin könnte an der Weser Karriere machen. Im Kieler Stadtteil Schilksee hat ein besonders dreister Fahrraddieb zugeschlagen. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.