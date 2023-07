Aufbruch mit Wasserstoff: Die Chancen sollten wir nutzen

USA, China, Australien – in zahlreichen Staaten nimmt der Wasserstoffhochlauf an Fahrt auf. Weltweit werden hohe Summen investiert, immer mehr Projekte entstehen. Wasserstoff wird zu einer eigenständigen und unverzichtbaren Säule des klimaneutralen Energiesystems der Zukunft und der Volkswirtschaft von morgen. Auch für Deutschland birgt die Entwicklung eines Wasserstoffmarktes enorme Chancen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Energieversorgung ist Wasserstoff ein Allroundtalent und damit ein wichtiger Partner der erneuerbaren Energien. Er ist als grüner, blauer oder auch türkiser Wasserstoff vielseitig einsetzbar, gut speicherbar und damit auch dann für die Stromerzeugung abrufbar, wenn Wind und Sonne nicht genügend Strom produzieren. So kann er einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Für die Industrie ist klimaneutraler Wasserstoff ohnehin unverzichtbar – man denke nur an die Stahlherstellung oder die chemische Industrie. Auch im Schwerlastverkehr und im Wärmemarkt kann er in Zukunft eine Rolle spielen.

Wir dürfen uns in Deutschland nicht abhängen lassen

Doch auch mit Blick auf unsere Wirtschaft dürfen wir uns nicht abhängen lassen. Es geht um die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Dank der Expertise im Maschinen­bau haben wir in Deutschland das Potenzial, eine Technologieführerschaft beim Bau der entsprechenden Technik zu übernehmen. Und es geht auch darum, wo die neuen Wasserstoffjobs entstehen – in Europa oder in den USA?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Studien zufolge könnten so in Europa Hunderttausende neue Arbeitsplätze entstehen. Diese Chancen sollten wir nutzen. Wasserstoff ist keine Zukunftsmusik. Die Jahre 2023/2024 werden entscheidend sein für die Frage, ob der Hochlauf im großen Stil gelingt. Auch wir sollten entschlossen in eine Wasserstoffwirtschaft aufbrechen. Dafür brauchen wir den passenden Regulierungsrahmen, Investitionsanreize, effektive Fördermaßnahmen – und vor allem eine optimistische Gelingenshaltung.

Kerstin Andreae ist Haupt­geschäfts­führerin des Bundes­verbandes der Energie- und Wasser­wirtschaft (BDEW). Sie schreibt im Wechsel mit Energie­professorin Claudia Kemfert, Stadtplaner Holger Krawinkel und RND‑Redakteur Frank-Thomas Wenzel die Kolumne „Greenformation“ über den grünen Umbau der Wirtschaft. Alle weiteren Kolumnen­beiträge finden Sie hier.