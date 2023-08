﻿Autonomer Supermarkt in Siegen: Wie zwei Brüder das Einkaufen revolutionieren wollen

Siegen. Ein Kilo Mehl, Duschgel, Gummibärchen oder das Ei fürs Sonntagsfrühstück – auf wenigen Quadratmetern sollen im Siegener S-Market bald auch außerhalb der klassischen Supermarkt-Öffnungszeiten Dinge des täglichen Bedarfs in die Einkaufskörbe wandern. Acht Verkaufsautomaten und ein Kaffeeautomat sollen in einigen Tagen im Stadtgebiet der nordrhein-westfälischen Kreisstadt einziehen.

Die Idee entstand vor knapp einem Jahr. „Ich habe bei Tik Tok immer mal wieder ähnliche Konzepte in anderen Großstädten gesehen“, erklärt sich Lukas Blum. Der 24-Jährige hat eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann absolviert und im Anschluss in unterschiedlichen Märkten Praxiserfahrung gesammelt. „Die Selbstständigkeit war für mich währenddessen immer ein Thema. Der Automaten-Supermarkt bietet jetzt die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen.“

Erste Idee wird zum Familienprojekt

Auch Bruder Jonas war sofort begeistert und stieg ins Projekt ein. „Vor knapp einem Jahr fand das erste Brainstorming statt“, erinnert sich der 21-Jährige BWL-Student. „Danach haben sich unsere Pläne schnell verselbstständigt. Die Idee wurde immer konkreter und hat sich mit den Monaten zu einem Herzensprojekt entwickelt.“ Schnell entstanden neue Kontakte, man kam mit IHK Siegen und der Stadtverwaltung ins Gespräch. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv.

Lukas und Jonas Blum eröffnen Ende September den ersten vollautonomen Supermarkt in Siegen. © Quelle: Julia Wildemann

Unterstützt wird das Duo von Mutter Verena. Als Steuerfachangestellte behält sie die Zahlen im Blick. „Jeder bringt seine Stärken ein. Wir ergänzen uns wirklich gut“, weiß Lukas Blum. Er ist überzeugt davon, dass die neue Art des Einkaufens im nordrhein-westfälischen Siegen gut angenommen wird. Der zentrale Standort in Bahnhofsnähe sei ein großer Vorteil. „Die Menschen wollen flexibel sein und sich rund um die Uhr mit Getränken und Snacks, aber auch mit Milchprodukten, Hygieneartikeln oder Tabakwaren versorgen können.“

Wir sehen uns als Ergänzung zu Supermarkt oder Discounter und wollen die Nahversorgung innerhalb des Zentrums optimieren. Jonas Blum, Inhaber des S-Market

Man habe beim Zusammenstellen des Sortiments ganz genau überlegt, an welchen Stellen Bedarf herrscht. Der 1-Liter-Gurkentopf mache beispielsweise nur wenig Sinn. „Wir sehen uns als Ergänzung zu Supermarkt oder Discounter und wollen die Nahversorgung innerhalb des Zentrums optimieren“, wirft Bruder Jonas ein.

Der Einkauf ist denkbar einfach: über einen Touchscreen wählt man die gewünschten Produkte aus, bezahlt wird mit Bargeld oder per Karte. Die Ausgabe läuft automatisch – ganz ohne Personal. Trotzdem werden die Brüder täglich vor Ort sein, um die Automaten neu zu befüllen.

Das Konzept für den S-Market wurde gemeinsam mit der Automaten Martin GmbH aus dem rheinland-pfälzischen Scheuerfeld erarbeitet. Das Unternehmen hat bereits ähnliche Konzepte in im Sauerland umgesetzt. „Für Familie Blum war das ein wichtiges Kriterium“, so Geschäftsführer Timo Martin. „Das Trio brauchte einen verlässlichen Partner, der das Projekt mitträgt. Uns hat die Idee überzeugt.“

Fokus auf Sicherheit während des Einkaufs

An sechs Tagen die Wochen soll der vollautonome Supermarkt rund um die Uhr geöffnet sein, eine Öffnung am Sonntag wird aktuell noch diskutiert. „Eine finale Entscheidung steht noch aus“, so Jonas Blum. „Wir hoffen, dass wir zeitnah an allen Wochentagen öffnen können. Und wer weiß ... Vielleicht setzt sich unser Modell langfristig auch in ländlichen Regionen durch.“

Ein Kamerasystem überwacht die Räumlichkeiten und informiert die Inhaber per Push-Nachricht über Unregelmäßigkeiten. In einigen Tagen werden die Automaten geliefert, die Eröffnung ist für den 25. September geplant. „Aktuell liegen wir im Zeitplan. Daumen drücken, dass das auch so bleibt.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Siegener Zeitung“.