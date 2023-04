Bericht: Porsche-SE-Aufsichtsrat versucht Russlands Autoindustrie zu retten und umgarnt Putin

Einer der mächtigsten Vertreter der europäischen Autoindustrie plant offenbar, Russlands am Boden liegende PKW-Produktion zu retten. Siegfried Wolf, Aufsichtsrat bei der milliardenschweren Holding Porsche SE, hat nach „Spiegel“-Informationen versucht, eine Fabrik von Volkswagen in Russland zu kaufen. Sein Ziel: Jedes Jahr 270.000 Autos im Land zu bauen. Das schrieb er dem Bericht zufolge dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Diesen sprach er demnach liebevoll mit gleich zwei Vornamen an. Mit „Lieber Wladimir Wladimirowitsch“ begann er den Brief im Januar. Er bittet Putin darin um 60 Milliarden Rubel, umgerechnet rund 800 Millionen Euro. Mit dem Geld will Wolf ein Investitionsprogramm aufsetzen. Dabei plant er eine Zusammenarbeit mit dem russischen Autobauer GAZ. In dessen Konzerngruppe war er bis Ende 2022 ebenfalls Aufsichtsrat. Heute hat er zehn Prozent der Aktien.

Zwei Fabriken will er für seinen Plan nutzen, die nach Moskaus Angriff in der Ukraine stillgelegt wurde. Dazu gehört Werk in Kaluga bei Moskau, welches derzeit noch Volkswagen gehört.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

BKA zählt circa 6000 Straftaten im Kontext des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wurden in Deutschland rund 6000 Straftaten registriert, die mit dem Krieg zusammenhängen. © Quelle: dpa

VW hat nicht an Wolf verkauft

Allerdings will der deutsche Konzern gar nicht an Wolf verkaufen. Im März beschloss er, die Fabrik soll an die Autohandelsgruppe Avilon gehen. Einige Tage darauf beschlagnahmt ein Gericht die Vermögenswerte von VW in Russland. Beantragt wurde das von der GAZ Group.

Mit dem Autozulieferer Schaeffler konnte sich Wolf hingegen bereits einigen. Auch bei diesem sitzt der Auto-Mogul im Aufsichtsrat. Laut Spiegel hat die deutsche Firma ihr Russlandgeschäft im Dezember an sein Unternehmen verkauft: PromAvtoKonsalt. Wolf wartet nur noch auf Genehmigungen Moskaus.

Putin von Wolfs Idee angetan

Putin reagierte sehr angetan auf Wolfs Pläne. „Angesichts der Lage der Autoindustrie können wir die Idee unterstützen“, zitiert der Spiegel aus den Notizen, die der Kremlchef auf dem Brief gemacht haben soll. „Wir bitten um Bearbeitung und Berichterstattung“, lautete die Aufforderung an seine Regierung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem russischen Präsidenten kommt die Hilfe zur rechten Zeit. Westliche Sanktionen und öffentlicher Druck haben zahlreiche Autohersteller aus dem Land getrieben. Mercedes-Benz, Nissan, Renault haben ihr Russlandgeschäft aufgegeben - teilweise nur für einen Rubel verkauft.

RND/sf