Baerbock widerspricht Scholz: Längere Atom-Laufzeiten „keine Option“

03.08.2022, Kanada, Montreal: Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin des Auswärtigen, gibt eine Pressekonferenz. Die Ministerin ist zu einem Antrittsbesuch in Kanada. Baerbock hat eine Verlängerung der Laufzeiten für die drei noch genutzten Atomkraftwerke in Deutschland ausgeschlossen.

In der Debatte um einen Weiterbetrieb der verbleibenden AKWs hat sich Außenministerin Annalena Baerbock erneut kritisch geäußert. Laufzeitverlängerungen seien für sie „keine Option“, sagte die Grünenpolitikerin am Mittwoch in Kanada. Kanzler Olaf Scholz hatte längere Laufzeiten zuvor wieder ins Gespräch gebracht.