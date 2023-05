Deutschland droht das nächste Bahn-Chaos

Fahrgäste müssen sich bald wieder auf weitreichende Warnstreiks im Bahnverkehr einstellen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will an diesem Donnerstag im laufenden Tarifstreit bei der Deutschen Bahn und 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen über die nächste Warnstreikrunde informieren, wie sie am Dienstag mitteilte. Details nannte sie zunächst nicht. Bei den bisherigen Arbeitskampfrunden hatten die Ankündigungen nur wenige Tage vor dem tatsächlichen Warnstreikbeginn gelegen.

„Die EVG hat mit Beginn des Monats Mai weitere Tarifverhandlungen mit zahlreichen Unternehmen im Eisenbahn- und Verkehrsbereich geführt. Leider ist festzustellen, dass sich am Verhandlungstisch nur wenig bewegt“, teilte die Gewerkschaft mit. Ein möglicher Tarifabschluss liege noch in weiter Ferne, die von der EVG geforderten Verbesserungen müssten deutlicher und schneller erfolgen, so die Forderung. Weil die die Arbeitgeber dazu laut Gewerkschaft noch nicht bereit seien, sei ein weiterer Warnstreik „unvermeidbar“.

Kommt ein mehrtägiger Streik?

Zeitraum und Dauer des nächsten Bahnstreiks stehen nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) aus Gewerkschafts- und Bahnkreisen noch nicht endgültig fest. Er könnte im Laufe des Wochenendes beginnen und dieses Mal auch mehrere Tage dauern. Der Feiertagsverkehr rund um das lange Wochenende ab dem Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag soll aber nicht bestreikt werden.

