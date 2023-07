Bahn-Schlichtung beendet: Ergebnis wird heute Abend vorgestellt

Kostenfrei bis 18:12 Uhr lesen

Glücksbringer für die neue Saison

Der Hamburger SV startet am Freitag gegen Schalke 04 in seine sechste Zweitliga-Saison. Damit es in diesem Jahr endlich mit der Rückkehr in die Bundesliga klappt, hat der Kieler Fanclub „Bagaluten-Bande“ einen Glücksbringer gebastelt – und bringt die „Aufstiegsleiter“ zu Fuß zum Volkspark.