﻿Bahnstreik in den Ferien? Wagt es nicht!

Berlin. Nordrhein-Westfalen startet an diesem Donnerstag als erstes Bundesland in die großen Ferien, die anderen Länder ziehen in den kommenden Wochen nach. Viele Kinder fiebern den freien Tagen sehnsüchtig entgegen - vor allem, wenn ein Familienurlaub ansteht. Eltern hingegen dürften mit gemischten Gefühlen auf ihre Reisepläne blicken, zumindest wenn sie – ganz im Sinne von Klima- und Umweltschutz – mit der Bahn in den Urlaub fahren wollen. Mit kleinen Kindern kann man das in diesen Tagen guten Gewissens nicht mehr machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das liegt weniger an den Verspätungen – die drohen auf Flughäfen auch, und wer das Auto nimmt, steht schnell mal im Stau. Ein paar Stunden später am Urlaubsort anzukommen, das muss man in Kauf nehmen, wenn man in der Hauptferienzeit verreist.

Das Risiko bei der Bahn aber ist ungleich größer. Es kann nämlich auch gut sein, dass der gebuchte Zug nicht fährt, ohne den Waggon mit den reservierten Sitzplätzen fährt oder ohne ausreichende Klimatisierung fährt - was wiederum wahlweise das Risiko eines Hitzschlags oder einer Räumung an einem Zwischenhalt bedeutet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Probleme sind gravierender als sonst

Es sind schon Familien mit kleinen Kindern trotz reservierter Sitzplätze an Unterwegsbahnhöfen per Drohung mit der Bundespolizei aus überfüllten Zügen geworfen worden, weil es drinnen angeblich zu warm war. Wer dann auf den ebenfalls überfüllten Folgezug angewiesen ist, für den es natürlich keine Reservierungsmöglichkeiten mehr gibt, ist verraten und verkauft. „Ach wäre ich doch nur zu Haus geblieben!“ Den Satz hört man auf Deutschlands Bahnsteigen derzeit öfter.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Probleme mit der Bahn sind nicht neu, aber in diesem Sommer sind sie gravierender als sonst. Und als ob das noch nicht genug wäre, droht nun auch noch ein Streik. Unbefristet. Zur Hauptreisezeit. Eine solche Eskalation des Tarifstreits zwischen Eisenbahner-Gewerkschaft EVG und Unternehmen wäre der Super-GAU für den Nah- und Fernverkehr in Deutschland. Und er muss unbedingt verhindert werden.

Seit Februar haben Gewerkschafter und Bahn-Vorstand wieder und wieder miteinander gerungen. Stunden, Tage, Wochen. Und ja, es gab dabei Annäherungen. Das macht es einerseits so unverständlich, dass nun das Worst-Case-Szenario droht. Und es zeigt andererseits, dass die beiden Tarifparteien es allein nicht mehr schaffen, eine Lösung zu finden.

Schlichter müssen her

Drei Dinge müssen deshalb jetzt passieren: Erstens müssen erfahrene Schlichter berufen werden. Bodo Ramelow und Matthias Platzeck haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Bewegung in festgefahrene Verhandlungen bringen können. Zweitens muss Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sich einschalten und den Druck auf Bahn-Personalchef Martin Seiler erhöhen - aber auch dessen finanzielle Handlungsspielräume. Notfalls in dem er bei seinem Parteichef Christian Lindner weitere Mittel loseist, auch wenn das derzeit besonders schwierig sein dürfte. Und drittens muss auch die EVG einsehen, dass ihre Forderung zwar berechtigt sein mögen, dass sich für einen Kompromiss aber immer beide Seiten bewegen müssen. Wer ohne Rücksicht auf Verluste nur die eigenen Interessen durchsetzen will, muss damit rechnen, dass sich die öffentliche Meinung schnell gegen ihn wendet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein unbefristeter Bahnstreik zum jetzigen Zeitpunkt hätte nur Verlierer: Konzern, Mitarbeiter, Reisende, das Klima. Allen, die dennoch mit der Eskalation liebäugeln, sei folgender Rat mit auf den Weg gegeben: Wagt es besser nicht!