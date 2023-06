EVG vor der Urabstimmung: Eisenbahner bereiten Streiks für die Ferienzeit vor

Was bedeutet ein unbefristeter Streik für Fahrgäste?

Frankfurt am Main. Noch während der Sommerferien könnte der Zugverkehr weitgehend lahmgelegt werden. Ob es so weit kommt, ist allerdings noch offen. Laut EVG-Chef Martin Burkert dauert das Prozedere für die Vorbereitung und Durchführung einer Urabstimmung vier bis fünf Wochen. Einen unbefristeten Streik kann es dann aber geben, wenn sich mindestens 75 Prozent für den Arbeitskampf aussprechen. Burkert deutete allerdings an, dass es auch schon vorher weitere Warnstreiks geben könne. Zugleich betonte er, dass man nach wie vor zu Verhandlungen mit der DB-Führung bereit sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum waren zuvor die Tarifverhandlungen gescheitert?

Die Tarifkommission, in der unter anderem rund 40 EVG-Mitglieder ehrenamtlich mitarbeiten, hatte die jüngste Offerte der Bahn für 180.000 Beschäftigte am Mittwochabend nach langer Diskussion abgelehnt. Dem schloss sich am Donnerstag der Bundesvorstand an. Als Begründung verwies Burkert auf „unüberbrückbare Differenzen“ insbesondere bei der Frage der Lohnerhöhungen. Die Beschäftigten erwarteten umgehend eine möglichst kräftige Lohnerhöhung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bahn habe in einem ersten Schritt aber nicht mehr als 200 Euro zahlen wollen und das auch erst im Dezember. Hinzu komme die geforderte unglaublich lange Laufzeit von 27 Monaten, angesichts dessen sei die gesamte Lohnerhöhung viel zu niedrig. Erst im August 2024 sollten weitere 200 Euro gezahlt werden. Ursprünglich hatte die EVG 650 Euro und für die höheren Tarifgruppen zwölf Prozent mehr Geld gefordert - bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Wie reagierte die Bahn?

Die DB ließ in einer ersten Reaktion wissen: „Die EVG will jetzt Millionen Menschen die Sommerferien vermiesen. Das braucht und will niemand. Es ist ein Unding, die Reisenden ständig mit Streikdrohungen zu verunsichern.“ Diese Eskalation sei absolut unnötig, man sei ganz kurz vor dem Abschluss gewesen. Es lägen 140 Seiten unterschriftsreifer Tarifvertrag auf dem Tisch. Alles bisher in den Verhandlungen Erreichte sei nun weg. Und: „Ein Ergebnis wird durch die Urabstimmung um Monate verzögert.“

Wie weit war die Bahn gegangen?

Der Staatskonzern hatte neben den 400 Euro zusätzlich insgesamt 2850 Euro netto - auf zwei Raten verteilt - als einmaligen Inflationsausgleich angeboten. Auch waren für mehrere Betriebe, wo Arbeitskräfte dringend gebraucht werden (Instandhaltung, Stellwerke, Werkstätten), weitere Lohnerhöhungen geplant, die laut DB im Schnitt 7,5 Prozent ausmachen. Aus Verhandlungskreisen ist zu hören, dass die EVG-Verhandlungsführer bereit gewesen sein sollen, das Angebot anzunehmen, die Tarifkommission soll sich aber dagegengestellt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bahn befürchtet unbefristete Streiks nach gescheiterten Verhandlungen Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn sind gescheitert. Nun droht ein harter Arbeitskampf – womöglich mitten in den Sommerferien. © Quelle: dpa

Was haben die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn und den regionalen Eisenbahnbetreibern gebracht?

Es wurden bereits mehrere Abschlüsse erreicht – unter anderem mit der Transdev-Gruppe, der Nummer zwei unter den hiesigen Bahnunternehmen, das Züge in Bayern, Niedersachsen, NRW oder Baden-Württemberg fährt. Hier wurden jeweils Lohnerhöhungen von 420 Euro durchgesetzt, die ebenfalls in mehreren Schritten gezahlt werden. Bei einer Laufzeit von nur 21 Monaten. Hinzu kamen einmalige Inflationsausgleichszahlungen, die weit unter dem Angebot der Bahn liegen: Vielfach sind es 1000 Euro, bei der Transdev bis zu 1400 Euro.

Warum hat sich die Bahn diesen Abschlüssen nicht angeschlossen?

Das hat auch viele Insider überrascht. Nun wird aber ein Muster immer deutlicher: Die Bahn ist zwar zu hohen Einmalzahlungen bereit, will aber dafür Lohnerhöhungen stark strecken, um Personalkosten zumindest in den nächsten mehr als zwei Jahren niedrig zu halten. Ziel der EVG ist hingegen, das gesamte Lohnniveau dauerhaft stärker nach oben zu schieben. Dafür ist es wichtig, dass nach der jetzigen Lohnrunde möglichst bald wieder verhandelt wird. Bei der Laufzeit müssten es weniger als 22 Monate sein, um eine Einigung erreichen zu können, heißt in Gewerkschaftskreisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sind schnelle und hohe Lohnaufschläge berechtigt?

Klar ist: Bei den Summen, die jetzt im Gespräch sind, profitieren vor allem die unteren Lohngruppen, deren Bruttoentgelte um 15 Prozent und mehr steigen – die Bahn hatte ursprünglich maximal zwölf Prozent angeboten. Konkret geht es unter anderem um Frauen und Männer, deren Bezahlung bislang an der Grenze des gesetzlichen Mindestlohns von zwölf Euro pro Stunde liegt. Sie sind unter anderem fürs Reinigen der Züge zuständig, in Serviceabteilungen und im Sicherheitsdienst tätig. Die Bahn hat auch hier massive Probleme, Arbeitskräfte zu finden.

Inwiefern spielt beim Verhalten der EVG-Tarifkommission die Konkurrenz zur Lokführergewerkschaft GDL eine Rolle?

Die EVG hat immer betont, dass die GDL für die eigene Tarifrunde irrelevant sei. Tatsächlich gibt es aber einen verbitterten Kampf um Mitglieder. Und hier spielen die Beschäftigen der unteren Lohngruppen eine wichtige Rolle, da dort der Organisationsgrad bislang vielfach niedrig war.

Was verlangt die GDL?

Die GDL fordert Lohnerhöhungen von 555 Euro plus eine Reduzierung der Arbeitszeit um drei Stunden pro Woche und eine Inflationsprämie von 3000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Welche Rolle spielen diese Forderungen für die Tarifrunde mit der EVG?

Aus Sicht der Bahn eine wichtige. Die Verhandlungen mit der GDL beginnen erst im November. Die Bahn muss dann versuchen, den EVG-Abschluss – wenn er denn vorliegt – auch bei der GDL durchzusetzen. Zugleich muss die GDL alles für ein besseres Ergebnis tun, um sich attraktiv für neue Mitglieder zu machen. Auch da stehen also harte Verhandlungen bevor. Und den Lokführern wird eine hohe Streikbereitschaft zugeschrieben.

Beide Gewerkschaften schaukeln sich hoch. Ist das dauerhaft gesund?

Klar erkennbar ist, dass die Bahn zu einem dauerhaften Tarif-Konfliktherd zu werden droht. Das geht einerseits auf Kosten der Fahrgäste, andererseits kann das lähmend auf das Unternehmen wirken, das zusätzlich noch jede Menge Herkulesaufgaben zu bewältigen hat. Ökonomen haben schon vor Jahren empfohlen, dass die Bahn im eigenen Interesse dafür sorgen muss, dass die Tarifverhandlungen der beiden Gewerkschaften möglichst synchronisiert werden.