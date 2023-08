Ein Drittel der Anträge für Balkonkraftwerke abgelehnt – DUH unterstützt Musterklage

Berlin. Die Nutzung von Balkonkraftwerken als dezentrale Energiequelle gewinnt in Deutschland immer mehr an Bedeutung. Doch viele Mieterinnen und Mieter stoßen auf Hürden, wenn es darum geht, solche Anlagen zu installieren. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) stellte am Donnerstag in Berlin einen aktuellen Fall eines Paars aus Kiel vor, dessen Hausverwaltung die Anbringung einer Balkon-Solaranlage seit Monaten erschwert. Die Organisation unterstützt die Kieler nun bei ihrer Klage auf Genehmigung des Balkonkraftwerks.

Diese Situation sei kein Einzelfall, erklärte die Bundesgeschäftsführerin der DUH, Barbara Metz: „Hausverwaltungen und Vermieter stellen vollkommen überzogene Anforderungen“, beklagte sie. Mit der Unterstützung der Klage hofft die DUH auf ein Grundsatzurteil, das Mietern den Weg zum eigenen Balkonkraftwerk erleichtern soll.

Kläger Matthias Weyland berichtete, er versuche bereits seit November 2022 ein Balkonkraftwerk zu installieren. Insgesamt hinterlasse das Vorgehen der Hausverwaltung einen schalen Beigeschmack, so der Kieler. „Die Hausverwaltung Haus und Grund fährt eine Blockadestrategie – sie kann ihre Zustimmung nicht direkt verweigern, also wird der Weg mit vielen Hürden stark erschwert“, kritisierte Weyland.

Weylands Anwalt Dirk Legler sagte, sein Mandant habe nicht nur unverhältnismäßige Auflagen wie Gutachten zur Statik, zum Brandschutz und der Hauselektrik erfüllen sollen, sondern auch die „fachmännische Montage“ der Solaranlage von einer Firma beauftragen lassen. „Die Anlage wird mit einer Klemme an den Balkon geklemmt – dafür braucht es keinen Fachmann“, erklärte der Anwalt.

Zur Hauselektrik erklärte er, dass die Anlage eine Leistung von 600 Watt habe – die einer Waschmaschine liege beispielsweise bei 3000 Watt. „Niemand muss bei der Installation einer Waschmaschine die Elektrik im gesamten Haus prüfen lassen“, bemängelte er. Insgesamt seien es fadenscheinige Gründe, die das Projekt zusätzlich um Tausende Euro teurer machen würde, so Legler.

„Der Klimaschutz ist im Gebäudesektor stecken geblieben. Das vom Bundeskabinett beschlossene Solarpaket war ein wichtiger Schritt, doch das größte Problem – das Vermieter-Mieter-Dilemma – ist im Entwurf nicht adressiert“, sagte Legler. Ein Balkonkraftwerk solle nur aus sachlichen Gründen abgelehnt werden dürfen und genau danach sollen sich Vermieterinnen und Vermieter richten.

Balkonkraftwerk: Diese Anforderungen müssen Mieter erfüllen

Der Rechtsstreit solle zudem Klarheit bringen, welche Anforderungen an Mieterinnen und Mieter bei der Anbringung gestellt werden dürfen, sagte Legler. Manche dieser Anforderungen seien bereits klar, so der Anwalt. Er empfahl Mieterinnen und Mieter den Abschluss einer Haftpflichtversicherung und die Erweiterung der Hausratsversicherung. „Es hilft außerdem, im Vorfeld eine Sicherheit zum Beispiel in Form einer Kaution anzubieten“, sagte Legler.

Die Bundesregierung arbeitet unter Federführung von Justizminister Marco Buschmann (FDP) derzeit an einem Gesetzentwurf, der Mieterinnen und Mietern den Weg zur Solaranlage auf dem Balkon erleichtern soll. Dieser geht aus DUH-Sicht jedoch nicht weit genug. „Wir fordern Bundesjustizminister Buschmann auf, jetzt im Turbo die Anbringung von Balkonsolarmodulen als privilegierte Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes in Gesetzesform zu gießen“, so Bundesgeschäftsführerin Metz.

In Deutschland sind derzeit laut DUH 230.000 Anlagen registriert. Davon wurden alleine in diesem Jahr 137.000 in Betrieb genommen. Nach Angaben der DUH sind von 43 Millionen Wohnungen etwa die Hälfte für ein Balkonkraftwerk geeignet. Mit diesen Anlagen könnten jährlich 3,6 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden.