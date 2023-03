Schweizer Regierung hat Lösung für Credit Suisse: Konkurrent UBS übernimmt

Die Regierung in Bern hat bestätigt, dass die Großbank verkauft wird. Für zwei Milliarden Dollar soll UBS übernehmen. Der Bundesrat unterstützt mit Staatsgeld.

Das Bundeshaus spiegelt sich in einem Fenster einer Filiale der Credit Suisse (Symbolfoto).

Die Großbank Credit Suisse wird von seinem Konkurrenten UBS übernommen. Das hat die schweizerische Landesregierung am Sonntag angekündigt. Man unterstütze die Übernahme und werde die nötigen Grundlagen dafür schaffen, sagte Bundespräsident Alain Berset bei einer Pressekonferenz am Sonntagabend. „Wir haben die Verantwortung, alles daranzusetzen, um eine Finanzkrise zu vermeiden“, fügte er hinzu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) unterstützt die Übernahme mit einer Liquiditätshilfe von 100 Milliarden Franken (rund 101 Milliarden Euro) an beide Banken.

Um allfällige Risiken für die UBS zu reduzieren, spreche der Bund der UBS zudem eine Garantie im Umfang von 9 Milliarden Franken zur Übernahme von potenziellen Verlusten aus, heißt es weiter. Mit den getroffenen Maßnahmen werde sichergestellt, dass die SNB der Credit Suisse im Bedarfsfall umfassend Liquidität zur Verfügung stellen kann.

Die beiden Banken waren von der Politik und den Aufsichtsbehörden zum Zusammenschluss gedrängt worden. Der Schweizerische Bundesrat hatte am Wochenende mehrere Sitzungen zur Situation der CS abgehalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Credit Suisse leiht sich bis zu 50 Milliarden Franken bei Schweizer Nationalbank Bankchef Ulrich Körner sagte, dass man mit diesen Maßnahmen die Credit Suisse stärken wolle im Rahmen des strategischen Wandels. © Quelle: Reuters

Zwei Milliarden Dollar sollen vereinbart sein

Bereits zuvor hatte die „Financial Times“ berichtet, dass die Schweizer Großbank UBS dem Kauf der Credit Suisse zugestimmt habe. Zuvor habe UBS ihr Angebot auf mehr als 2 Milliarden Dollar erhöht, meldete das Blatt am Sonntagabend. Die Schweizer Behörden wollten die Gesetze des Landes ändern, um eine Abstimmung der Aktionäre über die Transaktion zu umgehen. Denn das Geschäft solle noch bis Montag abgeschlossen sein.

Das Aktienpaket zwischen den beiden größten Schweizer Banken sollte laut „Financial Times“ noch am Sonntagabend unterzeichnet werden. Der Preis werde nur einen Bruchteil des Schlusskurses der Credit Suisse vom Freitag betragen, sodass die Aktionäre von Credit Suisse praktisch leer ausgingen, hieß es.

Die Übernahme der zweitgrößten Schweizer Bank Credit Suisse durch UBS ist die bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise vor 15 Jahren. Vorausgegangen war ein das ganze Wochenende dauernder Verhandlungsmarathon, an dem die Beteiligten der beiden Banken sowie Spitzenvertreter von Politik und Aufsichtsbehörden teilgenommen hatten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kreditzusage aus der Schweiz half Credit Suisse nur vorübergehend

Die Credit Suisse war nach Skandalen und Misswirtschaft bereits angeschlagen, als sie nach dem Zusammenbruch des US-Geldinstituts Silicon Valley Bank (SVB) in einen weiteren Abwärtsstrudel geriet. Das Vertrauen der Anleger und Anlegerinnen scheint erschüttert. Der Aktienkurs der CS stürzte in den vergangenen Tagen dramatisch ab. Die Kreditzusage der schweizerischen Nationalbank in Höhe von 50 Milliarden Franken (knapp 51 Milliarden Euro) konnte den Abwärtstrend nur vorübergehend stoppen.

RND/sf mit dpa