﻿Bankenkrise wegen Digitalisierungskrise? Soziologe schlägt Alarm

Wird die Digitalisierung unser aller Leben fundamental beeinflussen – und zwar zum Guten? Der Göttinger Soziologe Michael Faust meldet in einem neuen Impulspapier Zweifel an diesem Glauben an. Er sieht die Digitalisierungserzählung vielmehr in eine Krise rutschen – und das Finanzsystem vielleicht gleich mit ihr.

Göttingen. Die Digitalisierung wird das Leben der Menschen verändern wie zuletzt vielleicht die Industrialisierung – diese Überzeugung wird seit Jahren geäußert. Aber ist das wirklich so? Michael Faust vom Soziologischen Forschungsinstitut (Sofi) der Georg-August-Universität Göttingen meldet in einem neuen Impulspapier grundlegende Zweifel an dieser Erzählung an. Er diagnostiziert ganz im Gegenteil, dass die Versprechen der Digitalisierung gerade in eine handfeste Krise stürzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zukunftsvorstellungen wie der Glaube an die segensreichen Wirkungen der Digitalisierung seien notwendig, um die Ungewissheit bei Entscheidungen über Innovationen zu überbrücken, erklärt Faust in einer Mitteilung seines Instituts. Nur so würden öffentliche Förderung, Finanzierung und günstige Regulierung ermöglicht. Auch dann, wenn sich die oftmals überzogenen Zukunftserwartungen zunächst nicht erfüllen – es könnte ja noch etwas Gutes daraus werden.

Digitalisierung in der Krise: vom Heilsversprechen zur Enttäuschung

Jetzt aber, stellt der Soziologe fest, mehrten sich die Zeichen, dass die Erzählung vom Segen der Digitalisierung immer stärker ins Wanken gerate. Die zuvor mit großer Überzeugung vorgetragenen Digitalisierungsversprechen hätten zu einem erheblichen Anstieg von Digitalisierungsprojekten in Unternehmen und zu einer „beispiellosen Höherbewertung der Gewinner aus der Techbranche“ geführt. Aber: „Diese Versprechen werden nun nicht mehr so vollmundig verkündet und verlieren an Glaubwürdigkeit.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Beispiel nennt Faust das autonome Fahren. Das sei als „Game Changer“ der Mobilität angekündigt worden. „Diese imaginierte Zukunft mobilisierte Investitionen der Hersteller, die Finanzierung der Herausforderer durch Investoren, Förderung und wohlwollende Regulierung durch die Politik“, fasst Faust zusammen. Dann die Ernüchterung: „Heute hat sich weitgehend die Erkenntnis durchgesetzt, dass sich das Fahren unter allen Umweltbedingungen ohne Fahrer nicht realisieren lässt.“ Und schon reduzierten auch die Hersteller ihre Anstrengungen in diesem Gebiet – die Bewertung und Finanzierung von Branchenvorreitern breche ein.

Sieht die Digitalisierung in eine Krise rutschen: Michael Faust, Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen. © Quelle: kpw-foto

Solche Enttäuschungen von Digitalisierungsversprechen, so Faust weiter, ließen sich auch auf anderen Feldern wie dem E-Commerce und der Steuerung von industriellen Produktionsprozessen („Industrie 4.0“) zeigen. Die großen Techkonzerne wie Amazon, Alphabet, Meta und Tesla stellten auf Kostensenkung um und reduzierten Personal; im Zuge dessen würden sie auch an den Kapitalmärkten neu bewertet. Nun zeige sich, sagt Faust, dass auch Erwartungsenttäuschungen Wirkungen in der Gegenwart haben.

Digitalisierung in der Krise: neue Nüchternheit als Chance

Welche Auswirkungen kann das haben? Zunächst einmal eine nüchternere Betrachtung der Digitalisierung, vermutet der Soziologe: „Nunmehr werden die ausufernden Kosten, die steigende Komplexität und die Überziehung von Projektlaufzeiten registriert. In Unternehmen wird vermehrt nach dem Wertbeitrag von Digitalisierungsprojekten gefragt. All dies hat den positiven Effekt, dass Digitalisierung nicht mehr als Allheilmittel gilt und dadurch auch leichter alternative Lösungen für Probleme zum Zuge kommen können. Zum Beispiel könnten alternative Ideen für eine Verkehrswende durch das Scheitern des autonomen Fahrens Auftrieb erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

ChatGPT, Bard, LLAMA und Co.: Was können die KI-Chatbots? Die Techgiganten Google, Meta und Microsoft arbeiten an intelligenten Chatbots – so wie ChatGPT der Firma OpenAI. Inzwischen gibt es einige aussichtsreiche Kandidaten. Ein Überblick. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Gleichzeitig könnten, wie bei jedem gescheiterten Hype, die durch die Enttäuschung des Digitalisierungsversprechens ausgelöste Investitionszurückhaltung und die Neubewertung von Unternehmen und Start-ups zu wirtschaftlichen Verwerfungen führen, die mit einer Krise des Banken- und Finanzsystems einhergehen. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA, die die Hausbank der Start-ups im Techsektor war, könnte dann nur ein Vorbote gewesen sein, mahnt Faust.