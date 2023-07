Die vermarktete Puppe: „Der Barbie-Hype kurbelt die Nachfrage im Handel an“

Wer erahnen will, wie viele Schattierungen es von der Farbe Pink gibt, muss derzeit nur eine Weile im Internet shoppen. Der Schuhhändler Deichmann etwa bietet knallpinke Stiefelletten und Turnschuhe in zartrosa an. Die irische Modekette Primark will mit T-Shirts und Badeanzügen in „kaugummirosa“ punkten – und verspricht, ihre Kundschaft mit allem zu versorgen, was es brauche, um den „Barbie-Traum“ zu leben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Versprechen, mit dem sich durchaus Geld machen lässt – das erhoffen sich zumindest viele Unternehmen. Am vergangenen Donnerstag ist der neue „Barbie-Film“ von Warner Brothers in den Kinos gestartet. Schon in den ersten Tagen spielte der Film alleine in den USA 155 Millionen Dollar ein. Doch nicht nur die Kinobranche weiß diesen Hype für sich zu nutzen. Flankiert wird die große Hollywoodhoffnung mit einer gigantischen Marketingstrategie, die längst auch andere Bereiche des Lebens erfasst hat. Schuhe, Kleidung, Hotels, Essen: Die Kult-Puppe lässt sich wunderbar vermarkten. Ein bisschen pink hier, ein bisschen Glitzer da – und schon kann ein neues Produkt platziert werden. In Brasilien präsentiert Burger King sogar einen „Barbie Burger“ – natürlich mit pinker Soße.

Barbie ist mit der Zeit gegangen

Auch deutsche Unternehmen setzen auf den Trend. Beim Online-Händler Zalando gibt es jetzt Barbie-Crocs. Beliebte Modelle und Größen sind allerdings gerade ausverkauft. Es scheint gut zu laufen, das Geschäft mit der Puppe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Barbie-Hype kurbelt die Nachfrage im Handel an“, sagt Steffen Kahnt, Geschäftsführer des Spielwaren-Handelsverbandes (BVS), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Generell tragen erfolgreiche Filme und Serien zu einer Absatzsteigerung der zugehörigen Lizenzprodukte bei“, führt er aus. Ein Beispiel dafür sei auch „Paw Patrol“. Die Hunde-Animationsserie hat längst mithilfe von Spielfiguren, Malbüchern oder Stickerheften ihren Sprung in die deutschen Kinderzimmer geschafft.

Den hat der US-Spielwarenkonzern Mattel bereits hinter sich. Seit die blonde Puppe mit der Wespentaille Ende 1950er Jahre auf den Markt kam, hat sie eine beispiellose Karriere hingelegt. Durch ihre Häuser, Pferde und nicht zuletzt ihren Freund Ken sorgte sie immer wieder für neue Spielwaren, Filme und andere Produkte. Alleine im Jahr 2021 wurden laut „Business Insider“ 68 Millionen Puppen aus der „Barbie-Familie“ verkauft. Laut dem Branchenblatt „Das Spielzeug“ gehört „Barbie“ in Deutschland zu den Top-Marken von Mattel. Und sie ist mit der Zeit gegangen. „Mattel hat in den letzten Jahren mit Diversität immer wieder den Nerv der Zeit getroffen“, sagt Steffen Kahnt. „Der Klassiker Barbie bekommt jetzt neuen Rückenwind“.

Ist Barbie jetzt cool? Der „Barbie“-Film, der in dieser Woche angelaufen ist, avanciert schon jetzt zum Kinohit des Jahres: Für viele ist Greta Gerwigs filmische Hommage an die berühmteste Puppe der Welt eine Erinnerung an die eigene Kindheit. Wieso gerät Barbie einfach nie aus der Zeit? Jetzt mit Plus-Abo lesen

„Barbiecore“ als Trend

Klar, dass Unternehmen diesen Windschatten für sich nutzen wollen. Auch bei der schwedischen Modekette H&M gibt es neuerdings „Barbie“-Shirts. Und sie scheinen gefragt zu sein: Wer im Online-Shop zuschlagen will, muss je nach Farbe und Größe schnell sein, bevor der Artikel ausverkauft ist. „Wir beobachten ein großes Interesse an dem Pink- und Barbiecore-Trend, insbesondere seit dem mit Spannung erwarteten Kinofilm, der kürzlich auch in Deutschland angelaufen ist“, sagte eine Sprecherin auf RND-Anfrage. Alle Pink-Abstufungen, heißt es, seien „unverzichtbarer Teil“ des Sommerlooks 2023.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und Mattel selbst? Dem nutzen die gezielt platzierten Produkte natürlich auch. Laut „Wallsteet Journal“ können etwa 5 bis 15 Prozent der Umsätze mit Lizenzprodukten an den Spielzeugriesen wandern – sofern es keine andere Vereinbarung zwischen den Unternehmen gibt. Matell soll mit mehr als 100 Unternehmen Kooperationen vereinbart haben. Und natürlich setzt der Konzern in diesem Sommer auch auf das, was die Kultmarke „Barbie“ ausmacht. Pünktlich zum Kinostart kommt eine neue Puppenkollektion heraus – natürlich mit den Charakteren des Films.