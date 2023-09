Zuckerrüben oder Hochvoltbatterien? Wie ein bayrisches Dorf über eine BMW-Fabrik streitet

Straßkirchen. Widerspenstige Dörfer gibt es nicht nur in Asterix-Comics. In Niederbayern proben diesen Sonntag die 3.300 Einwohner von Straßkirchen bei Straubing ihren finalen Aufstand. Er richtet sich nicht gegen Römer, sondern BMW und eine vom Autokonzern vor Ort geplante Batteriefabrik. „Wir haben nichts gegen BMW oder Elektromobilität“, stellt Thomas Spötzl klar. Er hat die örtliche Initiative „Lebenswerter Gäuboden“ ins Leben gerufen, unter deren Dach die Straßkirchener gegen die Fabrik mobil machen. Aber der Gäuboden wie die Gegend dort heißt, sei Kornkammer Bayerns, fruchtbarster Acker mit Zuckerrüben und Weizen sowie wasserspeichernd, also ideal für Ernährung und als Barriere gegen den eskalierenden Klimawandel. Eine große Fabrik habe dort nichts zu suchen.

Deshalb kommt es nun am Sonntag zum Showdown in Form eines Bürgerentscheids. 2.700 Stimmberechtigte werden klären, ob BMW dort ab 2024 eine Megafabrik für bis zu 600.000 Hochvoltbatterien jährlich bauen darf. Für BMW geht es um viel und glaubt man den Vorständen Ilka Horstmeier (Personal) sowie Milan Nedeljkovic (Produktion) auch für den Standort Bayern.

„Es werden sehr viele Unternehmen schauen, ob in Bayern die Menschen offen sind für Zukunftstechnologien“, hat Horstmeier in der regionalen Presse vorab gewarnt. Wenn die Straßkirchener gegen die Fabrik votieren, werde BMW die ab 2025 geplante sogenannte Neue Klasse weißblauer Elektroautos dennoch pünktlich auf die Straße bringen, erklärte Kollege Nedeljkovic. „In der Kurzfristigkeit, die uns dann noch für die Umsetzung unserer Pläne bleibt, sehen wir aber keine sinnvolle Alternative innerhalb Bayerns“, stellte er zugleich klar.

Wenn nicht in Straßkirchen gebaut wird, dann auch nicht anderswo in Bayern, heißt das. Überhaupt sei ein deutscher Standort dann fraglich. Über den genauen Plan B schweigt BMW sich noch aus. Aber klar ist, dass ohnehin eine weitere Batteriefabrik am ungarischen BMW-Standort Debrecen entsteht. Der könnte zum Fluchtpunkt werden. Dort gebe es keinerlei Proteste, merkt BMW spitz an. Auch in China, Mexiko oder den USA nicht, wo zusätzliche Batteriefabriken entstehen.

Mittelfristig könne ein Nein für Straßkirchen auch negative Auswirkungen auf den Bau von Elektroautos in bayerischen BMW-Fabriken mit ihren aktuell 40.000 Beschäftigten haben, warnt Nedeljkovic. Die Frage sei, ob Stromer dann nicht auf Sicht woanders gebaut werden. Maximaler Druck wird aufgebaut. Richtig ist, dass Hochvoltbattierien schwer sind und es schon für den ökologischen Fußabdruck besser wäre, sie nahe den Autofabriken zu fertigen, in denen sie dann verbaut werden.

Der Underdog sieht eine realistische Chance

Spötzl und Mitstreiter verweisen indessen auf die 20 Standorte, die BMW nach eigenem Bekunden zum Bau der Batteriefabrik geprüft hat. Da werde sich doch kurzfristig eine Alternative finden lassen. Nicht nur der Verlust von 105 Hektar Ackerland, die dem Bau zum Opfer fallen würden, bringt die Bürger auf die Barrikaden. Auch der erwartbare Werksverkehr tut das.

Informatiker Spötzl zitiert aus Planungsunterlagen. Im Vollbetrieb würden demnach jeden Tag 650 Lkw ins Werk rein- und wieder rausfahren. Dazu kämen 3.000 Pendler mit ihren Pkw oder Werksbussen. Von 3.200 Beschäftigten, die einmal dort arbeiten sollen, würden 70 Prozent von bestehenden BMW-Werken aus dem nahen Dingolfing, Regensburg und auch München rekrutiert, was BMW bestätigt. Damit gebe es effektiv nur knapp 1.000 neue Jobs.

Batterien für neue Elektroautos BMW will die niederbayerische Fabrik für Hochvoltbatterien in mehreren Stufen bauen parallel zum Hochlauf neuer Elektroautos. Der erste Bauabschnitt soll jährlich die Fertigung von 250.000 Batterien erlauben und 1.600 Leute beschäftigen. Dafür soll 2024 bei Baubeginn sein. Als Bauzeit werden zwei Jahre geschätzt. Der spätere Hochlauf der Fabrik erstreckt sich nach BMW-Plänen bis in die 2030er Jahre mit bis zu 600.000 Batterien jährlich im maximalen Vollbetrieb. Verbaut werden sollen die Batterien in der sogenannten Neuen Klasse. Das ist eine neue Generation von BMW-Elektroautos, die ab 2025 nach und nach in den Markt kommt. Sie unterscheidet sich von heutigen Modellen grundlegend dadurch, dass ihre Architektur speziell auf Stromer zugeschnitten ist. Heutige Elektromodelle sind lediglich aus Verbrennern abgeleitet. Mit der neuen Elektroarchitektur will BMW unter anderem bis zu 750 Kilometer Reichweite schaffen.

Richtig ist aber auch, dass der Bau von Elektroautos allgemein weniger Personal erfordert. Wenn BMW gut 2.000 Stellen aus Tätigkeiten am auslaufenden Verbrenner in die Batteriefabrik verlagert, senkt das intern den Personaldruck, was auch nicht zu verachten ist. Wirklich eindeutig ist die Sache also nicht. Jede Seite hat Argumente.

Wie es am Sonntag ausgeht, darauf mag sich folglich keiner festlegen. „Wir haben eine realistische Chance, auch wenn wir der Underdog sind“, meint Spötzl. Vorab hätten sich 465 Straßkirchner pro Bürgerentscheid ausgesprochen. Die meisten davon werden nun gegen den Bau stimmen, schätzt der Revoluzzer. Zugleich werde die Wahlbeteiligung hoch sein. „Denn das Thema bewegt viele“, weiß der Straßkirchner.

„Ich bin Optimist, daher gehe ich von einem Ja aus“, sagt Horstmeier. Nedeljkovic schließt sich an. Auch Bürgermeister Christian Hirtreiter ist für die Fabrik. Sie bringt Gewerbesteuereinnahmen in Millionenhöhe. Im Ort hat sich auch eine zweite Bürgerinitiative für den Bau gegründet. Tausende BMW-Mitarbeiter wohnen in der Gegend. Am späten Sonntagabend wird man wissen, ob die Gigafabrik, deren Umrundung zu Fuß eine Stunde dauern würde, demnächst gebaut wird oder nicht.