Bei Tests sind Mängel an Batterien aufgefallen. Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover hofft darauf, die Fertigung des ID.Buzz nach dem 4. Juli wieder aufnehmen zu können. Bisher wurden rund 500 Fahrzeuge des Elektro-Bullis gebaut.

Hannover. Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat die Produktion des neuen Vorzeigemodells ID.Buzz schon kurz nach dem Beginn der Serienfertigung wieder gestoppt. Wegen Qualitätsproblemen bei Batterien wird die Fertigung nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) vorerst bis zum 4. Juli unterbrochen.

„Bei internen Langzeitqualitätskontrollen des Zulieferers der Batteriezellen für den ID.Buzz sowie VWN-internen Kontrollen ist eine Minderleistung einzelner Zellmodule festgestellt worden“, sagte ein VWN-Sprecher am Donnerstag. Das Unternehmen habe daher entschieden, „für einige Tage die Produktionsvolumina zu verschieben“. Am Zeitplan für die Markteinführung des Elektrokleinbusses halte man fest, hieß es.

Seit Mai wird im hannoverschen Stammwerk der ID.Buzz gebaut. Mit dem neuen Modell verknüpft man am Standort große Hoffnungen. Wenn in Hannover-Stöcken in zwei Jahren die Produktion des Handwerkertransporters T6.1 ausläuft, soll der Elektro-Bulli die Lücke füllen. Von 2024 an will das Unternehmen hier 130.000 ID.Buzz pro Jahr produzieren. Bis zum Ende dieses Jahres sollen insgesamt rund 15.000 Fahrzeuge das Werk verlassen.

Eine groß angelegte Werbekampagne mit Figuren aus dem Star-Wars-Universum ist gerade angelaufen: Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi und die Droiden R2-D2 und C-3PO sollen den ID.Buzz gemeinsam populär machen.

VWN: „Mängel sind nicht sicherheitsrelevant“

Die Qualitätsprobleme bei Batterien sorgen in der Belegschaft für Nervosität, auch wenn das Unternehmen die Bedeutung der Mängel herunterspielt. Diese seien „funktionsrelevant, aber nicht sicherheitsrelevant“, sagte der VWN-Sprecher. Dem Vernehmen nach ist bei einzelnen Batterien ein „enormer Spannungsabfall“ aufgetreten – das könne sowohl die Reichweite des ID.Buzz begrenzen als auch die Lebensdauer der Batterie verkürzen, hieß es. Damit wäre ein wichtiges Verkaufsargument gefährdet: VWN garantiert der Kundschaft für acht Jahre oder 160.000 Kilometer eine Mindestkapazität der Batterie von 70 Prozent, die Reichweite soll bei 400 Kilometer liegen.

Hoffnungsträger für das VWN-Werk in Hannover: der Elektro-Bulli ID.Buzz. © Quelle: Nancy Heusel

Zur Markteinführung bietet VWN die beiden Modelle ID.Buzz Pro und ID.Buzz Cargo mit einer 82-kWh-Batterie an, die einen 150 Kilowatt starken Elektromotor antreibt. Der ID.Buzz Pro kostet in der günstigsten Version 64.581 Euro, nach Abzug der Umweltprämie sind es 56.606 Euro. Der ID.Buzz Cargo soll ab 54.431 Euro erhältlich sein; nach Abzug der Prämie bleiben 46.455 Euro übrig.

Zulieferer soll Ursache des Problems bereits gefunden haben

Von den Qualitätsmängeln seien bisher nur Modelle betroffen, die man für interne Zwecke nutzen wolle, erklärte das Unternehmen. Die ersten Fahrzeuge sind für Händler gedacht, damit sie dort besichtigt und zur Probe gefahren werden können. Insgesamt habe man bisher etwa 500 Fahrzeuge produziert, hieß es. Ob diese umgerüstet werden müssten, stehe noch nicht fest.

Nach Angaben von VWN hat der Lieferant der Batteriezellen die Ursache des Problems schon erkannt. „So gehen wir davon aus, dass bereits in der ersten Juliwoche die Batteriezellproduktion auf dem normalen Stand ist und die ID.Buzz-Produktion wieder anläuft“, sagte der Unternehmenssprecher.