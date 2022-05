Wirtschaftsministerium will bei Engpässen Gasverbrauch in Stromerzeugung verringern

Die Bundesregierung rüstet sich für mögliche Engpässe bei der Gasversorgung. Nach Plänen des Bundeswirtschaftsministeriums soll in solchen Fällen der Gasverbrauch in der Stromerzeugung deutlich reduziert werden. Dazu sollen Kohlekraftwerke länger in Reserve bleiben, der für 2030 avisierte Kohleausstieg soll davon nicht berührt werden.