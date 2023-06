Bauindustrie rechnet mit deutlichem Umsatz-Minus und weniger Wohnungen

Der Hauptverband der deutschen Bauindustrie erwartet 2023 ein deutliches Minus beim Umsatz. Für das laufende Jahr gehe die Branche von einem realen Umsatzrückgang im Bauhauptgewerbe von 6 Prozent aus, sagte Präsident Peter Hübner am Dienstag. Es wäre das dritte Jahr in Folge mit einem Umsatzminus. „Der Wohnungsbau ist besonders betroffen“, sagte Hübner. Dort rechnet der Verband mit einem Umsatz-Rückgang von 9 Prozent.

Für die Ziele der Bundesregierung, jährlich 400.000 Wohnungen zu schaffen, heißt das nichts Gutes. 2023 werden wohl 250.000 Wohnungen fertiggestellt, prognostiziert der Verband. „Ohne große Änderungen der Rahmenbedingungen dürfte das Ergebnis 2024 schlechter ausfallen“, so die Einschätzung. Von ähnlichen Entwicklungen geht auch die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) aus.

Minus auch beim Auftragsbestand

Sorge bereiten dem HDB zudem die abnehmenden Aufträge. Der Auftragseingang sei im Vorjahr bereits real um 9,7 Prozent zurückgegangen. Für das erste Quartal 2023 ergebe sich nun eine weitere Abnahme von 18,6 Prozent. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass sich der Vergleich auf das erste Quartal 2022 bezieht. Der Rückgang sei somit überzeichnet, so der HDB. Der Auftragsbestand habe Ende März 2023 zwar nominal noch um 2 Milliarden Euro höher gelegen als ein Jahr zuvor, das liege jedoch an den stark gestiegenen Baupreisen. Real ergebe sich ein Minus von 11 Prozent.

„Die Zeiten sind bewegt“ sagte Hübner beim Vorstellen der aktuellen Zahlen in Berlin. Vieles gehe nicht so voran, wie man es sich wünsche - auch wegen bürokratischer Hürden. Zwar habe die Bundesregierung die Mittel für die Neubauförderung kürzlich um fast 900 Millionen Euro aufgestockt. „Aber all das wird nicht reichen, um die schlechteren Rahmenbedingungen auszugleichen“, sagte der HDB-Präsident mit Blick auf die gestiegenen Zinsen und Baukosten.

Kritisch sieht Hübner zudem die strenge Bauregulierung. „Wir gehen davon aus, dass das etwa 30 Prozent der Kosten ausmacht“, sagte er. Wolle man bezahlbaren Wohnraum schaffen, werde man womöglich in die Diskussion gehen müssen, ob wirklich alle Standards immer sein müssten.

Wie sieht die Baustelle der Zukunft aus?

Ein minimales Plus verzeichnet die Bauindustrie bei den Beschäftigten - 0,3 Prozent mehr im ersten Quartal 2023. Die Beschäftigung im Bauhauptgewerbe wird auf etwa 927.000 Menschen beziffert. Und das soll auch so blieben: „Es wird zu keinem Abbau der Beschäftigtenzahlen kommen“, versicherte Hübner.

Gemeinsam mit dem Maschinenbau-Verband VDMA stellte der HDB zudem eine Zukunftsstudie des Fraunhofer-Instituts für den Weg zur „klimaneutralen Baustelle 2045″ vor. Dabei geht es darum, wie sich Branche für die Zukunft fit machen kann. „Im Jahr 2045 ist die Baustelle durchgängig digitalisiert“, heißt es beispielsweise. Um die klimaneutrale Baustelle zu erreichen, werden in der Studie unter anderem der Einsatz von Recycling-Baustoffen oder Weiterbildungen zum nachhaltigen Bauen vorgeschlagen. Zudem geht es um die Antriebsart für Baumaschinen. VDMA-Geschäftsführer Joachim Schmid verwies darauf, dass in der Automobilbranche Klarheit herrsche, wann Verbrenner ersetzt würden, beim Maschinenbau jedoch noch nicht.