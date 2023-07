Bayer erwartet Milliardenverluste und senkt Gewinnprognose

Leverkusen. Glyphosat bleibt das Sorgenkind von Bayer. Nach einem Nachfrageboom im Jahr 2022 sind die Verkaufsmengen und Preise für das Unkrautvernichtungsmittel wieder deutlich gesunken. Der Leverkusener Dax-Konzern hat dadurch weniger eingenommen als erwartet und musste somit sein Glyphosat-Geschäft um 2,5 Milliarden Euro abschreiben. Bayers Gewinnerwartung für das Gesamtjahr 2023 sinkt somit auf 48,5 bis 49,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montagabend bekannt gab. Zuvor war Bayer noch von einem Gesamtumsatz zwischen 51 und 52 Milliarden Euro ausgegangen.

Seit dem umstrittenen Kauf des US-Rivalen Monsanto im Jahr 2018 musste Bayer mehrmals hohe Umsatzeinbußen vermelden. Obwohl Glyphosat der am meisten verkaufte Unkrautvernichter der Welt ist, stand das Mittel in den letzten Jahren stark in der Kritik. Angeblich sei es krebserregend, eindeutig bewiesen ist das jedoch bis heute nicht. Die Übernahme von Monsanto hatte der ehemalige Bayer-Chef Werner Baumann durchgesetzt. Neuer Vorstandschef ist seit 1. Juni der US-Amerikaner Bill Anderson.

An der Börse führte die Bayer-Nachricht am Montagabend zu Turbulenzen. Die Aktie verlor zunächst deutlich an Wert. Doch am Dienstagvormittag erholte sie sich wieder und lag mittags sogar über dem Vortagsniveau.

Den vollständigen Zwischenbericht für das zweite Quartal will Bayer am 8. August veröffentlichen. Mit den vorläufigen Zahlen geht das Unternehmen aktuell von einem Umsatz von etwa 11 Milliarden Euro sowie einem operativen Gewinn von rund 2,5 Milliarden Euro für den Zeitraum von April bis Juni aus. Das wären 14 Prozent beziehungsweise etwa 25 Prozent weniger als im Vorjahr.