Lindner: Längere Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie gefährdet

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie reduziert. Ob dies im Jahr 2023 so bleibt ist offen. Laut Finanzminister Christian Lindner ist man sich darüber in der Ampelkoalition nicht einig.