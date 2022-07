„Neues Kapitel in der Energiezusammenarbeit“: EU schließt Gasabkommen mit Aserbaidschan

Mit diesem Abkommen will sich die EU weiter unabhängig von Russlands Energie machen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Montag mit Aserbaidschan einen neuen Gasdeal unterschrieben. Ab 2027 soll die Lieferungen doppelt so hoch sein wie in diesem Jahr.