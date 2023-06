Beirat der Netzagentur will mehr Wettbewerb im Mobilfunk durchsetzen

Frankfurt am Main. Der Beirat der Bundesnetzagentur (BNetzA) hat am Montag eine wichtige Weichenstellung für die weitere Entwicklung des Mobilfunks auf den Weg gebracht. In dem Beschluss heißt es: „Mehr Wettbewerb hat positive Auswirkungen auf die angebotene Qualität und die dafür veranschlagten Preise zur Folge.“ Deshalb müsse fairer und diskriminierungsfreier Zugang von Diensteanbietern und Mobile Virtual Network Operators (MVNO) zu den Mobil­funk­netzen gesichert sein. Im Klartext: Der einflussreiche Beirat will die drei Netzbetreiber (Vodafone, O2-Telefonica, Deutsche Telekom) zu strengeren Auflagen beim Vermieten von Funkkapazitäten verdonnern. Vertragspartner sind Unternehmen, die über keine eigene Mobilfunkinfrastruktur verfügen.

Das Instrument wäre die sogenannte Dienste­anbieter­verpflichtung (DAV). Sie würde vorschreiben, dass das Trio mit Interessenten Verträge abschließen muss. Instrumente zur Berechnung von fairen Konditionen gibt es: Vielfach bewährt hat sich zum Errechnen einer Gebühr für die Nutzung der Netze, dass vom Endkundenpreis des Netzbetreibers einfach die Aufwendungen vor allem für Vertrieb und Marketing abgezogen werden. Von einer DAV würden insbesondere Unternehmen wie Freenet oder 1&1 profitieren. Aber auch Betreiber von Glasfaser-Festnetzen könnten einfacher Pakete aus Festnetz, TV‑Zugang und Mobilfunk schnüren. Die Netzagentur hat nun im nächsten Schritt den Auftrag, dem Beirat bis zur nächsten Sitzung Ende September „eine umfassende Information der aktuellen Markt­situation“ vorzulegen. Das Gremium ist mit Politikern aus Bundestag und Bundesrat besetzt.

„Wichtiges Signal“ für mehr Wettbewerb im Mobilfunk

Der Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) begrüßte den Beschluss des Beirats als „ein wichtiges Signal“ für mehr Wettbewerb im Mobilfunk. „Wir erwarten jetzt von der Bundes­netzagentur, dass sie bei der Festlegung der Rahmenbedingungen für die nächste Frequenzzuteilung das klare Votum des Beirats ernst nimmt und den bestehenden Wett­bewerbs­defiziten mit einer wirksamen MVNO- und Diensteanbieterverpflichtung entgegentritt“, sagte ein Breko-Sprecher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Demnächst muss darüber entschieden werden, unter welchen Bedingungen Funkspektrum künftig genutzt wird, dessen Lizenzen Ende 2025 auslaufen.

Bei der Vergabe der Frequenzen für die neue 5G‑Technik im Jahr 2019 war lediglich ein „Verhandlungs­gebot“ festgelegt worden: Die Netzbetreiber mussten verhandeln, aber keine Verträge abschließen. Aus einer Studie, die der Breko und 1&1 in Auftrag gegeben hatten, geht hervor, dass diese Regelung quasi wirkungslos war.

Massive Kritik am Beiratsbeschluss kommt von Markus Haas, Chef von O2‑Telefonica. Er sagte dem RND: „Die aktuell diskutierte Wiedereinführung einer Diensteanbieter­verpflichtung im Mobilfunk widerspricht den Frequenzregeln der vergangenen Mobilfunkauktion im Jahr 2019.“ Damals hatten die Anbieter 6,6 Milliarden Euro in 20‑jährige Frequenzrechte investiert, die insbesondere für 5G gedacht waren. „Sie haben für viele Milliarden Euro den Ausbau im gegenseitigen Wettbewerb vorangetrieben – im Vertrauen, dieses Spektrum nicht zwangs­weise zu Dumpingpreisen teilen zu müssen. Dafür besteht auch kein Anlass. Der Wettbewerb funktioniert“, so Haas.

Es gebe in Deutschland einen sehr dynamischen Infrastrukturausbau mit Rekordinvestitionen, und die Preise für die Kunden würden stetig sinken. Er fügt hinzu: „Wenn jetzt Dienst­anbietern Rechte auf dem gesamten Spektrum der Netzbetreiber eingeräumt werden sollen, würde dies das gesamte Vergabeverfahren des Jahres 2019 infrage stellen und ein verheerendes Signal für zukünftige Investitionen setzen. Die Gigabitpläne der Bundes­regierung wären damit für viele Jahre zurückgeworfen.“