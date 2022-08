Preissteigerung an der Tanksäule kompensieren

Spritsparend Autofahren – wie geht das?

Wer sich innerorts an die Richtgeschwindigkeit hält, spart Kraftstoff.

Steigende Rohölpreise treiben auch die Kosten an der Zapfsäule in die Höhe. Doch wer sich beim Tanken und während der Fahrt an diese Tipps hält, kann den Verbrauch verringern und effektiv Geld sparen.