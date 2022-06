Unter Zinnwald im Osterzgebirge wird eines der größten Lithium-Vorkommen Europas vermutet. Will der Autohersteller Tesla in den Abbau investieren, sich den wichtigen Stoff für Batterien sichern? Nachforschungen zu einem anonymen Hinweis.

Altenberg.Torsten Bachmann ist Unternehmer aus dem Osterzgebirge, Elon Musk ist Unternehmer auf der ganzen Welt, und der eine für den anderen ein Witz. „Warten Sie, ich schau mal, ob ich eine amerikanische Nummer auf dem Handy habe“, sagt Torsten Bachmann, wenn er gefragt wird, ob er zuletzt mal mit Elon Musk geredet habe. Spaß natürlich, dabei ist es gar nicht so unernst: Bachmann ist Chef des Unternehmens, dass bis 2047 das Recht hat, im Osterzgebirge Lithium abzubauen.

Musk ist, unter anderem, Chef des amerikanischen Elektroautobauers Tesla. Er braucht das Metall für seine Batterien und erst Anfang April hat er die Welt per Aussendung im sozialen Netzwerk Twitter wissen lassen: Die Preise für Lithium seien so verdammt hoch, „insane“ – Tesla müsse womöglich direkt in den Abbau einsteigen.

Vielleicht im Osterzgebirge? 250 Kilometer von Teslas Gigafabrik im brandenburgischen Grünheide entfernt?

125.000 Tonnen Lithium unter Zinnwald

Grünheide, genau: Seitdem Tesla dort seine Autofabrik gebaut habe, so sagt es Torsten Bachmann, der Bergwerker mit der Hand auf dem sächsischen Lithium-Schatz, werde er immer mal wieder gefragt: Wann steigt Tesla bei euch ein? In den vergangenen Tagen sei ihm diese Frage wieder häufiger gestellt worden. Unter anderem von der Leipziger Volkszeitung, denn in der Leipziger Redaktion war ein anonymes Schreiben angekommen: Musk, so heißt es darin, werde bald höchstpersönlich ins Osterzgebirge kommen, zum Zwecke des Einstiegs in den Lithium-Abbau.

Ein Gerücht, schon wieder, irgendwer macht sich wichtig, so klingt der Brief. Oder? „Natürlich sind große Automobilkonzerne potenzielle Partner für uns“, sagt Bachmann. „Wir sind aber nicht in der Position, die Strategie eines anderen Unternehmens zu kommentieren.“ Ein Gerücht, schon wieder – aber eines, das man besser ein bisschen am Köcheln hält?

Lithium wird vor allem für Batterien gebraucht, unter anderem für solche in Elektroautos. Der Stoff ist nicht knapp auf der Welt, aber schwer zu gewinnen. Ganz gut funktioniert es, indem man Wasser in Salzseen in Chile oder Argentinien verdunsten lässt – ein in den eh schon trockenen Regionen höchst umstrittenes Verfahren. Im Osterzgebirge wäre der Abbau vergleichsweise umweltverträglich. Unter Zinnwald, einem Ortsteil von Altenberg, sollen etwa 125.000 Tonnen Lithium lagern, genug für mehr als 30 Jahre wirtschaftlich sinnvollen Bergbau. So sagt es die Deutsche Lithium GmbH, deren Chef Torsten Bachmann ist. Bis 2047 hat sich das Unternehmen die Rechte am Abbau des Gesteins im deutschen Teil der Lagerstätte unter Zinnwald gesichert.

Darüber, dass Tesla in den Lithium-Abbau im Erzgebirge einsteigen könnte, wird tatsächlich schon länger geraunt. Und wie so oft, wenn es eine unklare Faktenlage rund um Tesla gibt, hat der Chef des Unternehmens, Elon Musk, höchstpersönlich daran mitgetan. Schon 2019 meinte er, Tesla „könnte“ ins Lithium-Business einsteigen. In diesem Frühjahr gab er Jungunternehmern öffentlich den Tipp, es mit Lithium zu probieren, das sei wie Geld drucken. Und, auch im Frühjahr, der knapp 65.000-mal gelikte Tweet, Tesla müsse wegen der hohen Preise für Lithium wohl selber in den Bergbau einsteigen.

Das geht auch anderswo, am Rheingraben, in Österreich, auf dem Balkan, da wahrscheinlich sogar günstiger. Aus dem Lithium-Bergbau in Australien bezieht Tesla nach Äußerungen Musks das Metall schon. Welche weiteren Pläne es gibt, ob das Osterzgebirge Teil davon ist: Dazu ist weder bei Tesla Deutschland noch bei Elon Musk selbst etwas zu erfahren. Die börsennotierte Londoner Mutterfirma der Deutschen Lithium GmbH, die Zinnwald Lithium Plc, lässt wissen, dass man von einem Tesla-Gerücht wisse – Gerüchte aber grundsätzlich nicht kommentiere.

„Wir reden mit allen großen Autokonzernen“

Dass Lithium im Erzgebirge abgebaut werden soll, ist so oder so der feste Plan der Deutschen Lithium. Wann es losgeht, ist aber offen. 2025 könne es so weit sein. Bis die Deutsche Lithium ein Bergwerk betreiben darf, ist es aber noch ein langer Behördenweg. Gerade läuft ein Antrag des Unternehmens beim Sächsischen Oberbergamt auf neue Erkundungsbohrungen in dem Feld. „Wir wollen uns sehr sicher sein, wie viel Lithium in der Lagerstätte ist, dass dies auch potenzielle Investoren überzeugt“, sagt Torsten Bachmann, Chef der Deutschen Lithium. Investoren, die den künftigen Bergbau finanzieren.

Einem rutscht es dann doch beinahe raus, das T-Wort. Hendrik Schwarz heißt der Mann, er ist Chef der VEF GmbH & Co. KG. Sein Unternehmen besitzt drei Steinbrüche im Osterzgebirge und Schwarz hat ein Konzept entwickelt, wie das Gestein aus einem künftigen Lithium-Bergwerk unterirdisch und per Bahn abtransportiert werden könnte – ohne die Ferienregion mit übermäßigem Lkw-Verkehr zu belasten. Die Idee findet in der Region großen Anklang, eine Bauvoranfrage beim Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge ist schon gestellt, und über Tesla sagt Schwarz, dass er jetzt mal überlegen müsse, wie er das sage. Er kommt dann auf ein „Wir reden mit allen großen Autokonzernen“. Elon Musk im Osterzgebirge – einstweilen ein Witz, und den erzählt man sich gern.

