Berlin/Hannover. Wenn es groß und kompliziert wird, ist Sven Kilian zu Stelle. Der Anlagenmechaniker steht in einem Mehrfamilienhaus aus den 1970er-Jahren in Hannover und lehnt mit seiner Hand an einer Wärmepumpe. Genauer: An deren Inneneinheit, einem großen weißen Blechkasten, in dem sich ein Kompressor verbirgt. Zwei mannshohe runde Wasserspeicher hat er auch schon installiert, weitere Gerätschaften folgen. „Wenn wir fertig sind, ist der Raum komplett voll“, sagt Kilian.

18 Wohneinheiten wird die Wärmepumpe künftig mit Heizwärme versorgen. Auf eine Vorlauftemperatur von 55 Grad soll es die Anlage bringen. Damit das reicht, um in allen Zimmern für muckelige Verhältnisse zu sorgen, müssen einige Heizkörper ausgetauscht werden. „Vor allem im Bad sind die oft zu klein“, sagt Kilian. Alte Gasthermen müssen raus, neue Durchlauferhitzer rein. Das alles dauert, zumal im Anschluss auch oft noch tapeziert oder gestrichen werden muss. Eine Woche Baustelle pro Wohnung müsse man schon kalkulieren, sagt der Installateur. Wenn es Komplikationen gibt, auch mehr.

© Quelle: Miriam Keilbach

Die Wärmewende ist ein großes und kompliziertes Vorhaben. Das gilt für Installateur Kilian im Heizungsraum genauso wie für Vizekanzler Robert Habeck in seinem Ministerium. Mit dem Unterschied, dass Kilian nur mit der Technik und der Bauphysik kämpfen muss, während Habeck einen deutlich unangenehmeren Gegner hat: die FDP.

Eher panisch als hektisch

Ein geschlagenes Vierteljahr lang hat er mit den Liberalen über sein Gebäudeenergiegesetz und das darin enthaltene Installationsverbot neuer Öl- und Gasheizungen gerungen. Mehrfach hatte der grüne Wirtschaftsminister geglaubt, sich mit seinen Plänen durchgesetzt zu haben, nur um dann festzustellen, dass die FDP wieder neue Forderungen aufstellte, um das Gesetz zu verzögern.

Trotz Grundsatzeinigung in einer mehr als 30‑stündigen Sitzung des Koalitionsausschusses, trotz eines Kabinettsbeschlusses und der festen Zusage, das umstrittene Gesetz zur Überarbeitung in den Bundestag einzubringen, hatte es an diesem Dienstag zeitweise so ausgesehen, als blockierten die Liberalen das Vorhaben weiter und stürzten das Regierungsbündnis damit endgültig in die Krise.

Mit „hektisch“ wären die Vorgänge im Deutschen Bundestag nur unzureichend beschrieben. „Panisch“ träfe es eher. Das Chaos innerhalb der Ampelkoalition ließ sich an diesem Dienstag hautnah miterleben.

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge wollte eigentlich schon um 12 Uhr ein Pressestatement abgeben. Das wurde zweimal nach hinten verschoben – einmal um 30 Minuten, dann um weitere 60 Minuten – und schließlich wieder um 15 Minuten vorverlegt, nur damit Dröge verkünden konnte, dass es noch keine Einigung gebe.

Rudelbildung vor dem Sitzungssaal

Danach kam es vor den Sitzungssälen zu einem Schauspiel, das im Fußball als Rudelbildung bezeichnet wird. Grüne Spitzenleute standen in kleinen Gruppen zusammen, im Zentrum Wirtschaftsminister Habeck. Die Liberalen versammelten sich um den Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr, der intern als nicht besonders durchsetzungsstark gilt und Heizungsrebellen wie den Kollegen Frank Schäffler gegen sich hat.

Nachdem Fachpolitiker, parlamentarische Geschäftsführer und die Fraktionschefs an einer Lösung gescheitert waren, machten Lindner, Habeck und Bundeskanzler Olaf Scholz die Verhandlungen schließlich zur Chefsache. Um 17.30 Uhr traten Dröge, Dürr und der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich schließlich gemeinsam vor die Kameras und verkündeten die Einigung, die sie als „Leitplanken“ bezeichneten, auf deren Grundlage der Gesetzentwurf nun bei den Bundestagsberatungen geändert werden soll.

Vier Neuerung sind für die Bürgerinnen und Bürger besonders relevant.

1) Mehr Zeit

Anders als in dem von Habecks früherem Staatssekretär Patrick Graichen erarbeiteten ersten Gesetzentwurf ist nicht mehr die Rede davon, dass jede neu eingebaute Heizung schon ab dem 1. Januar 2024 zu mindestens 65 Prozent mit Ökoenergie betrieben werden muss, was einem Verbot klassischer Öl- und Gasheizungen gleichgekommen wäre. Nur für Neubauten in Neubaugebieten soll die besonders scharfe Vorschrift noch gelten. Wer in bereits bestehenden Häusern oder Wohnungen lebt oder einen Neubau außerhalb eines Neubaugebietes errichtet, darf fürs Erste weiterhin Gasheizungen einbauen – wenn diese auf Wasserstoff umrüstbar sind. Auch in Gebieten, in denen Planungen für ein klimaneutrales Gasnetz laufen, soll der Einbau solcher Geräte erlaubt bleiben.

2) Mehr Planbarkeit

Ab wann genau die schärferen Regeln auch für Bestandsimmobilien gelten, hängt von den Kommunen ab, in denen die Häuser stehen. Entscheidend ist, ob die jeweilige Kommune eine Wärmeplanung vorgelegt hat. Erst ab diesem Zeitpunkt gelten die neuen Vorgaben. Damit will die Koalition verhindern, dass Eigenheimbesitzer für viel Geld eine Wärmepumpe einbauen und erst danach erfahren, dass in ihrem Gebiet Fernwärmeleitungen verlegt oder das Gasnetz auf klimaneutrale Brennstoffe umgerüstet wird. In einigen Städten und Gemeinden existieren bereits kommunale Wärmeplanungen. Alle anderen will die Ampel gesetzlich verpflichten, bis spätestens 2028 entsprechende Pläne zu erarbeiten. Das sogenannte Wärmeplanungsgesetz, an dem Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) gerade arbeitet, soll zusammen mit dem Gebäudeenergiegesetz am 1. Januar 2024 in Kraft treten.

3) Mehr Möglichkeiten

Anders als im Gesetzentwurf vorgesehen, sollen keine Heizsysteme mehr pauschal als nicht klimaschonend eingestuft worden. Das betrifft vor allem Holzheizungen, die bislang nicht zugelassen waren. „Heizungen, die mit Holz und Pellets betrieben werden, erfüllen die 65‑Prozent-Vorgabe ausnahmslos“, heißt es nun in dem Leitplanken-Papier der Ampelregierung. Der Einbau von Hackschnitzel- oder Pelletheizungen wird damit auch künftig erlaubt sein.

4) Mehr Förderung

Der Punkt der künftigen Förderkulisse ist der schwammigste im Kompromisspapier der Ampel – nicht zuletzt wegen der derzeit laufenden Etatverhandlungen. Haushalte sollen nicht überfordert werden, heißt es lapidar. Die bisherige Ausnahmeregelung beim Heizungstausch für Eigenheimbesitzer über 80 will die Koalition „überarbeiten“. Auch für Mieterinnen und Mieter kündigt sie Verbesserungen an, bleibt dabei aber weitgehend im Unkonkreten. Diese sollten „finanziell profitieren“, wenn ein Mieter staatliche Förderung für den Heizungstausch in Anspruche nehme, heißt es lediglich.

Aber heute hat es sich, glaube ich, zu Ende geruckelt. Olaf Scholz, Bundeskanzler nach der Einigung

Die Ampelpolitiker war nach der Einigung sichtbar bemüht, die Ergebnisse als Durchbruch zu verkaufen. Es habe bei dem Thema „ein bisschen“ geruckelt, räumte Bundeskanzler Olaf Scholz am Abend bei der traditionellen Spargelfahrt des Seeheimer Kreises in der SPD ein. „Aber heute hat es sich, glaube ich, zu Ende geruckelt.“

Der Streit ist im Papier angelegt

Andere sind da weniger zuversichtlich, zumal in den offenen Formulierungen des Ergebnispapiers der Streit der kommenden Wochen bereits angelegt ist. Bei den Grünen hieß es, die Zeit bis zur voraussichtlichen Verabschiedung des Gesetzes werde „nicht reibungslos“ vergehen. Die grüne Co‑Fraktionschefin Britta Haßelmann sagte beim Fraktionssommerfest denn auch: „Was wir uns wünschen: mehr Tempo beim Klimaschutz.“

Die Union sprach von einem „Prosa-Papier“ das wenig konkrete Aussagen enthalte. „Die Ampel muss jetzt zügig den überarbeiteten Gesetzentwurf mit detaillierten Formulierungen vorlegen, der endgültige Klarheit und hoffentlich auch Erleichterung verschafft“, forderte der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende, Ulrich Lange, im Gespräch mit dem RND.

Ein klarer Fahrplan muss her. Oliver Wittke, Hauptgeschäftsführer des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA)

Auch aus der Immobilienwirtschaft kam die Forderung nach mehr Details. „Es muss beispielsweise sichergestellt werden, dass auch Eigentümer in Gemeinden ohne Wärmeplanung – dies sind alle mit weniger als 10.000 Einwohnern – nicht verpflichtet werden, ab Anfang 2024 nur noch Heizungen einzubauen, die mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden“, sagte der Präsident des Eigentümerverbands Haus & Grund, Kai Warnecke, dem RND. Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft ZIA erhob die Forderung, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) mit dem Wärmeplanungsgesetz nun tatsächlich zu verzahnen. „Gebäudeenergiegesetz und Wärmeplanungsgesetz müssen jetzt im Bundestag eng aufeinander abgestimmt werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Oliver Wittke dem RND. „Ein klarer Fahrplan muss her.“

Positiv reagierte der Stadtwerkeverband VKU. Dass die Pflichten des GEG erst greifen, wenn die kommunale Wärmeplanung vorliegt, sei sehr zu begrüßen, hieß es. „Erst mit Vorliegen der Wärmeplanung haben Hauseigentümer Informationen über verfügbare Heizoptionen und Wärme- und Gasnetzbetreiber Klarheit darüber, in welchen Stadt- und Gemeindegebieten sie Kunden einen Anschluss an ihre Netze in Aussicht stellen können“, sagte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing am Mittwoch. Der Verband mahnt aber, dass auch bei der Fernwärme künftige gesetzliche Regelungen praxistauglich und realistisch sein müssten. Stadtwerke betreiben rund 90 Prozent der hiesigen Fernwärmenetze.

Setzen Verbraucher verstärkt auf den Gaskessel?

Derweil wird in Branchenkreisen darüber diskutiert, welche Auswirkungen die De-facto-Fristverlängerung für neue Gasheizungen für den Markt der Wärmeerzeuger bedeutet. Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie hat bereits im ersten Quartal einen doppelten Boom registriert: Sowohl die Zahl der neuen Gasheizungen als auch die Zahl der installierten Wärmepumpen ist stark gestiegen. Ein Szenario könnte nun sein, dass verunsicherte Verbraucher in den nächsten Jahren nun noch stärker auf die Gaskessel setzen.

Allerdings warnen Experten, dass dies eine sehr riskante Angelegenheit werden könnte, weil die Bepreisung von CO₂‑Emissionen in den nächsten Jahren durch die EU deutlich erhöht werden soll. Zusätzlich könnte das Heizen mit dem fossilen Brennstoff dadurch teurer werden, dass gleichzeitig Wärmepumpen in großem Stil installiert werden und die Gaskunden dadurch weniger werden. Das könnte die Entgelte für die Benutzung der Netze in die Höhe treiben und das Heizen mit Gas zusätzlich verteuern.

Anlagemechaniker Sven Kilian in Hannover, nimmt es, wie es kommt. Für ihn ist nur eine Sache sicher: Die Arbeit wird ihm und seinen Kollegen in den nächsten Jahren nicht so schnell ausgehen. Dafür ist das Projekt zu groß. Und zu kompliziert.