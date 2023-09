Beziehungen zu Kollegen: Chef von Ölkonzern tritt überraschend zurück

Kolumne „Der Haushälter“

Warum wir uns den Kauf im Internet gern schönrechnen

Hendrik Buhrs

Wer ein Kleid in Wert von 100 Euro zurückschickt und von dem Gutschein eine Hose kauft, hat doch eigentlich gar nichts ausgegeben. So zumindest argumentieren manche in den sozialen Netzwerken unter dem Begriff „Girl Math“. Dieser sanfte Selbstbetrug gehört bei Frauen wie Männern immer mal wieder zum Alltag, meint RND-Kolumnist Hendrik Buhrs.