Deutsche Brauereien atmen auf: Bierabsatz erholt sich leicht

Energiesparvorgaben: Städte und Gemeinden profitieren nach eigenen Angaben spürbar

Nachts ist es etwas dunkler in den Städten, in Schwimmbädern und an vielen Arbeitsplätzen bleibt es kühler: Der Bund hat im Spätsommer mit Sparvorgaben auf die Energiekrise reagiert. Halten die Kommunen sich an die Regeln? Und was haben diese bisher gebracht?