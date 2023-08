Absatz sinkt

Die Deutschen trinken immer weniger Bier

Zwei Männer stoßen mit Biergläsern an.

Die Deutschen trinken weniger Bier. Neuen Daten zufolge verkaufen die Brauereien in diesem Jahr weniger als im ersten Halbjahr 2022. Das liegt wohl am Gesundheitstrend: Der Verkauf von alkoholischem Bier hat in den letzten zehn Jahren abgenommen, deutlich zugenommen hat der Verkauf von Bier ohne Alkohol.