Billiger Strom: So kann der Standort Deutschland attraktiv gehalten werden

In der Debatte um einen In­dus­trie­strom­preis ist es Konsens, dass die erneuerbare Energie den Strom günstiger macht. Trotz kurzfristiger Preissteigerungen kosten Wind- und Solarstrom in unseren Breiten rund 5 Cent je Kilowattstunde. Vor allem Solarstrom wird noch weit billiger, je näher in Richtung Sonnengürtel produziert wird. Dort dürfte auch der heiß ersehnte Wasserstoff erzeugt werden. Ein Großteil der energieintensiven Industrie wird den Elek­tro­ly­seu­ren folgen.

Diese Entwicklung wird durch Subventionen des Strompreises nicht aufgehalten. Erfolgversprechender ist es, Standortentscheidungen von neuen In­dus­trien durch Förderung zu beeinflussen. Wichtigster Standortfaktor ist dabei ein ausreichendes Angebot an grünem Strom.

Neue Industrie würde von günstigem Windstrom profitieren

Das können, auch langfristig, nur der Norden und der Osten Deutschlands garantieren. Der Süden dürfte keine realistische ­Chance haben. Zum einen ist dort der Bedarf zu hoch, andererseits der Widerstand zu groß. Die Unterschiede im Ausbau der Windenergie werden offenbar durch die Beschleunigungsmaßnahmen der Ampel eher noch verstärkt.

Wer den Standort Deutschland insgesamt attraktiv halten will, richtet zwei Preiszonen ein. Neue Industrie im Norden und Osten profitiert dadurch vom günstigen Windstrom. Ein einheitliches Netzentgelt würde das noch unterstützen. Im Süden wird ein geordneter Rückbau stattfinden. Viele Regionen dort sind ohnehin durch Besiedlung, In­dus­trie und In­fra­struk­tur überlastet. Das wird bei steigenden Temperaturen die Lebensqualität beeinträchtigen.

Industriestrompreis verstellt den Blick in die Zukunft

Im Norden und Osten können Raumordnung und Städtebau dafür sorgen, dass der Zuwachs an Einwohnern und Arbeitsplätzen den Anforderungen des passiven und aktiven Klimaschutzes genügt. In Rückbau und Aufbau besteht eine große Chance, Deutschland zu einem nachgefragten Modell der Transformation zu machen. Der In­dus­trie­strom­preis verstellt den Blick in diese Zukunft.

Holger Krawinkel ist Energie­experte, Stadt- und Regional­planer. Er schreibt an dieser Stelle im wöchentlichen Wechsel mit anderen über den grünen Umbau der Wirtschaft.