﻿Anti-LNG-Kampagne mit öffentlichen Mitteln finanziert – Rügen-Gemeinde hielt Kosten geheim

Binz. Dass diese Zahl öffentlich bekannt wird, musste die „Ostsee-Zeitung“ (OZ) monatelang vor Gericht erkämpfen: 38.600 Euro – so viel Geld hat die Gemeinde Binz auf der Ostseeinsel Rügen bisher für die Kampagnen gegen das geplante LNG-Terminal auf der Insel ausgegeben.

Das Geld stammt, so Tourismusdirektor Kai Gardeja, aus dem Haushalt des Eigenbetriebes Binzer Bucht Tourismus. Öffentliche Mittel also. Um den Protest zu bezahlen, mussten andere Projekte des Tourismusbetriebes offenbar gestrichen werden. Aber ob das überhaupt so rechtens war, prüft jetzt die Rechtsaufsicht des Landkreises Vorpommern-Rügen. Und es bleiben noch weitere Fragen offen.

Anfragen zur LNG-Kampagne auf Rügen bleiben unbeantwortet

Gegen das LNG-Terminal, das nach dem Willen der Bundesregierung nunmehr im Seehafen Mukran entstehen soll, fährt Binz groß auf: Banner im Ostseebad, eine eigene Internetseite für den Protest, Veranstaltungen und auch Kampagnen in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram.

Doch wer das alles bezahlt und was genau es kostet – Tourismusdirektor Gardeja wollte nicht, dass dies öffentlich wird. Bereits Ende Mai hatte die OZ zum Thema Kosten und Finanzierung beim Eigenbetrieb offiziell angefragt. Ohne Erfolg. Auf eine zweite Anfrage und den Verweis auf den Auskunftsanspruch von Journalisten gegenüber Behörden schreibt Gardeja, dass er Fragen zur Finanzierung nicht beantworten werde, weil die Antwort „die weitere erfolgreiche Durchführung des fast ausnahmslos von der Rügener Bevölkerung […] getragenen Projektes ‚Rügen gegen LNG‘ gefährden könnte“. Genauer wird der Tourismusdirektor diesbezüglich nicht.

Zwei Gerichte befassen sich mit Binz

In solchen Fällen bleibt Journalisten nur der Gang vor Gericht. Die „Ostsee-Zeitung“ beauftragt eine renommierte Berliner Kanzlei, zieht vor das Verwaltungsgericht in Greifswald. „Ein kommunaler Eigenbetrieb unterliegt nach der Rechtsprechung der presserechtlichen Auskunftspflicht, wie sie hier in Paragraf 4 Landespressegesetz MV normiert ist. Daraus folgt ein Rechtsanspruch der Presse auf Beantwortung konkret formulierter Fragen“, schreibt die zuständige Richterin an den Eigenbetrieb und räumt Gardeja eine erneute Frist zur Beantwortung ein. Der Tourismusdirektor lässt diese verstreichen. Anfang Juni ergeht daher ein richterlicher Beschluss, dass Gardeja die Fragen zur Finanzierung zu beantworten hat.

Vorkämpfer gegen LNG auf Rügen: Binz’ Tourismusdirektor Kai Gardeja. © Quelle: Stefan Sauer/dpa

Der Eigenbetrieb aber wehrt sich, schaltet seinerseits Anwälte ein und legt Beschwerde vor der nächsten Instanz, dem Oberverwaltungsgericht, ein. Die Beschwerde aus Binz wird vom OVG zurückgewiesen. Dennoch antwortet Gardeja nicht. Erst als das Gericht droht, innerhalb der nächsten Stunden ein Zwangsgeld in Höhe von mehreren Tausend Euro zu vollstrecken, kommen die Antworten doch.

Wer zahlt den Berliner Berater?

Doch viele Fragen bleiben weiter offen. Beispielsweise, was genau die einzelnen Aktionen und Teile der Kampagne gekostet haben – und auch, ob mit der vergleichsweise geringen Summe die Kosten für Rechtsbeistände, Recherchen und auch Beratung abgedeckt sind. So trat wochenlang der Berliner Unternehmens- und Kommunikationsberater Maximilian Flügge für Binz in Erscheinung, beantwortete für Gardeja Presseanfragen zum Thema LNG und ergriff selbst in Runden mit ranghohen Bundes- und Landespolitikern stellvertretend für Binz das Wort.

Berater Flügge hat sein Büro im repräsentativen Haus der Bundespressekonferenz, unweit von Reichstag und Kanzleramt. Die konkrete Frage, ob auch die Tätigkeit des Berliner Beraters aus dem 38.600-Euro-Topf bezahlt wird, ließ Gardeja erneut unbeantwortet. Auch auf Nachfrage.

Landkreis prüft Binzer Ausgaben

Aus Sicht Gardejas sei es völlig in Orndung, dass kommunale Mittel für die Anti-LNG-Kampagne eingesetzt werden: „Die Durchführung und Finanzierung eines solchen Projektes, das sich nicht nur gegen die Zerstörung der Umwelt richtet, nicht nur gegen die erhebliche Gefährdung des bedeutenden Wirtschaftsfaktors der Insel Rügen und damit der Gemeinde Binz, nämlich des Tourismus, ist […] aufgegeben.“ Das heißt, es sei auch Aufgabe des Eigenbetriebes, gegen Vorhaben zu kämpfen, die den wichtigsten Wirtschaftszweig beeinträchtigen könnten.

Gardeja weiter: „Die Gemeindevertretung hat im Februar 2023 einstimmig beschlossen, alle Maßnahmen gegen den Bau und Betrieb von LNG-Infrastruktur auf und vor der Insel Rügen zu ergreifen sowie Gemeinde und Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus damit beauftragt, alle notwendigen Schritte zu unternehmen. Die Maßnahmen wurden aus dem laufenden Haushalt vorfinanziert.“

Ganz so eindeutig ist die Rechtslage aber offenbar nicht: Die Finanzaufsicht des Landkreises Vorpommern-Rügen – sie kontrolliert die rechtmäßige Verwendung von Mitteln durch Kommunen und Eigenbetriebe – will sich die Mittelverwendung anschauen. „Die Kommunalaufsicht wird den Sachverhalt mit der Gemeinde Binz auswerten. Hier gilt zunächst der Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung. Nichtsdestotrotz dürfen zweckgebundene Einzahlungen wie Kur- oder Fremdenverkehrsabgaben nicht artfremd verwendet werden“, sagte Landkreissprecherin Sandra Lehmann der OZ.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.