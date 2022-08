Biontech: 5,37 Milliarden Euro Nettogewinn - angepasster Corona-Impfstoff im Oktober

Das Pharmaunternehmen Biontech will bis Oktober einen neuen Corona-Impfstoff verfügbar machen (Archivbild).

Der Nettogewinn des Pharmaunternehmens Biontech ist im ersten Halbjahr auf 5,37 Milliarden Euro gestiegen. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Zudem hieß es, dass in diesem Monat eine klinische Studie zu einem an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoff beginnen solle - erste Dosen könnten ab Oktober ausgeliefert werden.