Digitalgeld als Glücksspiel: Kryptowährungen brauchen immer noch einen Nutzen

In der Kryptoszene stellt man die Frage gar nicht erst, Außenstehende haben sie aufgegeben: Welche konkreten Vorteile bietet ein Bitcoin? Trotzdem hat sich die Digitalwährung als Wertanlage etabliert, man kann mit vielen Produkten an ihrer Entwicklung teilhaben, auch seriöse Geldhäuser öffnen sich für das Geschäft. Was aber den Wert des Bitcoin bestimmt, ist kaum zu definieren.

Das ist bei Gold zwar nicht viel anders, aber es gibt zwei Unterschiede: Das Vertrauen in Gold ist weltweit kulturell tief verwurzelt – dem steht eine überschaubare und wankelmütige Kryptogemeinde gegenüber. Und der Handel mit physischem Gold ist mühsam – während ein Digital-Asset in Millisekunden den Besitzer wechselt. Beides macht den Markt unberechenbar.

Der Inflationsschutz ist Illusion

Versuche scheitern, die Wertentwicklung abzuschätzen oder auch nur ihre Einflussgrößen zu definieren. Die These, dass der Bitcoin Schutz vor Inflation biete, darf als widerlegt gelten. Auch mit der Abkopplung vom etablierten Finanzsystem ist es so eine Sache: Pleiten wie die der Kryptobörse FTX zeigen, dass diese parallele Finanzwelt keinen Deut besser ist als das Original.

Dazu gehört auch, dass der Bitcoin anfällig für Marktmanipulationen ist. Und nicht einmal Kriminelle im Darknet können mit den Eigenschaften des Digitalgelds restlos zufrieden sein.

Blockchain bleibt ein Hoffnungsträger

Für den Zahlungsverkehr nicht leistungsfähig genug, als Wertaufbewahrung zu labil – am Ende bewegen diffuse Stimmungen und einzelne Manipulatoren den Kurs. Das ist fatal, denn die Technologie hinter all dem bleibt ein Hoffnungsträger. Die Blockchain bietet enormes Potenzial, nicht nur für eine Art digitales Geld. So lange es aber an praktikablen Anwendungen fehlt, bleiben Bitcoin und andere Krypto-Assets als Geldanlage einfach nur Glücksspiel.