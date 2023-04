Hackerangriff auf Krankenkassen-Dienstleister: Probleme für Versicherte

Essen. Ein IT-Dienstleister zahlreicher gesetzlicher Krankenkassen in Deutschland musste aus Sicherheitsgründen seine Systeme herunterfahren und vom Netz trennen. „Bitmarck wehrt derzeit eine Cyberattacke ab“, meldete das Unternehmen am Donnerstag auf einer temporär geschalteten Website des Unternehmens.

Der Angriff habe auch Auswirkungen auf das Tagesgeschäft bei einigen gesetzlichen Krankenkassen, teilte die Firma Bitmarck mit Sitz in Essen mit. Es komme zu Störungen und Einschränkungen. Derzeit seien aber keine Daten von Kunden der Versicherungen betroffen. Die Störung dauerte auch am Donnerstagnachmittag noch an. Zunächst hatte die „taz“ online über die Cyberattacke auf Bitmarck berichtet.

Bundesweit – und damit auch im Raum Hannover und in Niedersachsen – funktioniert beispielsweise in Arztpraxen die Anwendung für die elektronische Patientenakte (ePA) nicht zuverlässig. Wie das Fachportal „Gematik“ mitteilt, betreffen die Probleme mit ePA Versicherte bei Allianz, hkk, DAK, KKH, Mobil BBK, svlfg, BBK und IKK. Es müsse also damit gerechnet werden, dass der Zugriff auf die ePA gar nicht oder nur sehr unzuverlässig funktioniert.

Weil die Frühwarnsysteme die Cyberattacke rechtzeitig erkannt hätten, sei Schlimmeres verhindert worden, berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ unter Berufung auf die Firma Bitmarck. „Unsere Analysen, die wir mit externen Experten vornehmen, konnten bisher keine Datenabflüsse feststellen“, teilte das Unternehmen demzufolge mit.

RND/dpa/seb