Black Friday: So viel günstiger waren beworbene Produkte letztes Jahr wirklich

Woher kommt der Black Friday?

Seinen Ursprung hat der Black Friday in den USA. Dort bezeichnet er den Freitag nach Thanksgiving, dem entfernten Ableger des in Europa als Erntedankfest bekannten Brauchs. Als nationaler Feiertag wird Thanksgiving Day in den USA jedes Jahr am vierten Donnerstag im November gefeiert. Folglich findet der Black Friday immer am vierten Freitag desselben Monats statt. Inzwischen hat sich der Begriff als Bezeichnung für den geschäftigen Einkaufstag, der den Beginn des Weihnachtsgeschäfts markiert, etabliert. Zur Herkunft kursieren unterschiedliche Erkläransätze. Manchen gilt schlicht die Umsatzstärke und das Schreiben von „schwarzen Zahlen” der Händler an diesem Tag als mögliche Wortschöpfungsquelle. Andere verweisen auf die Stadt Philadelphia, wo es am Tag nach Thanksgiving regelmäßig zu erhöhtem Verkehrsaufkommen gekommen sein soll. Die Fülle an Fahrzeugen und Fußgängern erschien von weitem wie eine große, schwarze Masse.