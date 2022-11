Black Friday und Cyber Monday: Die Tricks der Händler an Aktionstagen

Entlassungswelle bei Amazon soll offenbar weitergehen

Nach der jüngsten Entlassungswelle hat Amazon-Chef Andy Jassy die Beschäftigten auf einen weiteren Stellenabbau eingestellt. In einem Memo schrieb er, die Stellenstreichungen könnten sich bis 2023 ziehen. Es sei „ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung“ in seiner Zeit als Vorstandschef gewesen, so Jassy.