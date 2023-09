Votum mit eindeutigem Ergebnis: Weg frei für BMW-Batteriefabrik in Bayern

Straßkirchen. In Bayern scheitern bisweilen Windräder oder Stromtrassen am Widerstand von Bürgern vor Ort. Eine BMW-Megafabrik für Hochvoltbatterien aber wird nun ab 2024 gebaut. Denn ein Bürgerentscheid zum umstrittenen Bauwerk fiel am Sonntag überraschend deutlich zugunsten des 105 Hektar großen Werks bei Straßkirchen nahe Straubing aus, teilte die Gemeinde mit. Gut drei Viertel hätten für ein Ratsbegehren pro Batteriefabrik gestimmt. Das eigentliche Bürgerbegehren gegen die Ansiedelung habe unter 30 Prozent erhalten. BMW zeigte sich erleichtert. „Damit können wir hier in Bayern die Chancen nutzen, die die Transformation zur Elektromobilität bietet“, erklärte BMW-Produktionschef Milan Nedeljkovic.

Der neue Standort zum Bau von bis zu 600.000 Hochvoltbatterien jährlich sichere die Zukunft der bayerischen BMW-Autofabriken in Dingolfing, Regensburg und München. Deren Zukunft wäre bei einem Nein zur neuen Fabrik langfristig in Frage gestanden, hatte der Manager zuvor gewarnt. Denn BMW will Batteriefabriken aus logistischen und ökologischen Gründen nahe an den Autofabriken errichten, in denen sie verbaut werden. Das größte deutsche BMW-Werk Dingolfing und Regensburg liegen nahe Straßkirchen. Das Stammwerk München ist nicht weit davon entfernt. Hätte sich das Werk in Straßkirchen nicht verwirklichen lassen, wäre die Batteriefabrik wohl außerhalb Deutschlands errichtet worden.

Von 20 Alternativen der beste Standort bayernweit

Die Bürgerinitiative „Lebenswerter Gäuboden“ gibt sich nun geschlagen und erkennt das demokratische Votum des Bürgerentscheids an. „Wir sind etwas enttäuscht und hätten uns ein paar Prozentpunkte mehr erwartet, aber es ist eine eindeutige Entscheidung“, erklärte Thomas Spötzl im Namen der Initiative. Angesichts der Eindeutigkeit gebe es keine Basis für weiteren Streit. An seiner Kritik mache er aber keine Abstriche.

Die BMW-Megafabrik entsteht auf Äckern des Gäuboden, wie die ländliche Gegend heißt. Sie gilt als eine der fruchtbarsten weltweit und weitgehend resistent gegen Trockenheit durch Klimawandel. Es hätte Standorte gegeben, die keinen derart wertvollen Ackerboden vernichten, hatte die Bürgerinitiative argumentiert. Wie elektrisierend das Thema vor Ort war, zeigt die Wahlbeteiligung von 77 Prozent.

Von 20 bayernweit untersuchten Standorten habe Straßkirchen die besten Voraussetzungen, sagt dagegen BMW. So müsse dort kein Wald gerodet werden und es sei kein Wasser- oder Naturschutzgebiet betroffen. Kein Hehl macht BMW zudem daraus, dass im Umkreis von 20 Kilometern um die geplante Batteriefabrik 7.500 BMW-Beschäftigte angrenzender Autofabriken wohnen. Das dürfte neben versprochener Gewerbesteuerzahlungen in hoher, einstelliger Millionenhöhe den Ausgang des Bürgerentscheids mitbeeinflusst haben.

Ab 2025 will BMW die Elektromobilität beschleunigen

Für BMW ist die neue Megafabrik von entscheidender Bedeutung. Denn ab 2025 rollt eine neue Generation von BMW-Elektroautos unter dem Begriff „Neue Klasse“ an, mit der die Bayern im eigenen Haus die Elektromobilität beschleunigen wollen. Noch vor 2030 soll die Mehrheit aller weltweit verkauften BMW-Neuwagen vollelektrisch fahren. Dieses Jahr zeichnet sich ein Anteil von 15 Prozent ab.

In Vorbereitung auf die Neue Klasse errichtet BMW weltweit Megafabriken für Hochvoltbatterien vom ungarischen Debrecen, über Mexiko, bis in die USA und China. Gegen Widerstände hatte nur der Standort in Straßkirchen zu kämpfen. Die jetztige Entscheidung der dortigen Bürger sei auch ein wichtiges Signal für den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland, betont BMW-Personalchefin Ilka Horstmeier.